Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20201209/laboratorii--1588500436.html
Руденя: в Верхневолжье откроются доплаборатории по диагностике COVID-19
Руденя: в Верхневолжье откроются доплаборатории по диагностике COVID-19
Не менее еще трех диагностических лабораторий для проведения исследований на коронавирусную инфекцию планируется открыть в Тверской области. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T20:17
2020-12-09T20:17
тверская область
игорь руденя
тверская область
удомля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900671_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_be3509c54eae4061292475d9a091685b.jpg
ТВЕРЬ, 9 дек — РИА Новости. Не менее еще трех диагностических лабораторий для проведения исследований на коронавирусную инфекцию планируется открыть в Тверской области. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, вопрос об открытии дополнительных лабораторий обсуждался в среду на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.Пресс-служба сообщает, что в настоящее время в Верхневолжье по сравнению с весенним периодом почти вчетверо увеличено количество тестирований в сутки. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 369 948, в том числе за последние сутки их проведено 4476.Тестирование на COVID-19 в Тверской области проводят Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центр имени В.П. Аваева, лаборатории при Областной клинической больнице, Тверском государственном медицинском университете, тверской станции переливания крови, медсанчасти № 141 ФМБА России в Удомле, медико-санитарной части ФСИН. Также тестирование организовано в частных медицинских организациях.По информации пресс-службы, на совещании также рассмотрены вопросы привлечения к работе в госпиталях студентов-медиков, увеличению госпитального фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день развернуты 2146 коек, до конца декабря этот показатель планируется увеличить до 2246 коек.
https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587699817.html
тверская область
удомля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900671_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_44c3b2622f14799b6f2a49bd05160d79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, тверская область, удомля

Руденя: в Верхневолжье откроются доплаборатории по диагностике COVID-19

20:17 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевСотрудница научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 9 дек — РИА Новости. Не менее еще трех диагностических лабораторий для проведения исследований на коронавирусную инфекцию планируется открыть в Тверской области.
Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, вопрос об открытии дополнительных лабораторий обсуждался в среду на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
"Обеспечение своевременного и качественного проведения тестирований по выявлению коронавируса является одной из важных задач", — сказал губернатор области Игорь Руденя, отметив при этом, что создание дополнительных лабораторий позволит значительно сократить сроки проведения исследований.
Пресс-служба сообщает, что в настоящее время в Верхневолжье по сравнению с весенним периодом почти вчетверо увеличено количество тестирований в сутки. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 369 948, в том числе за последние сутки их проведено 4476.
Тестирование на COVID-19 в Тверской области проводят Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центр имени В.П. Аваева, лаборатории при Областной клинической больнице, Тверском государственном медицинском университете, тверской станции переливания крови, медсанчасти № 141 ФМБА России в Удомле, медико-санитарной части ФСИН. Также тестирование организовано в частных медицинских организациях.
По информации пресс-службы, на совещании также рассмотрены вопросы привлечения к работе в госпиталях студентов-медиков, увеличению госпитального фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день развернуты 2146 коек, до конца декабря этот показатель планируется увеличить до 2246 коек.
Медицинский работник и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в городе Новоалтайске - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 16:00Тверская область
В Верхневолжье студенты – медики активно помогают в борьбе с COVID-19
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьУдомля
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
08:00Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники
Лента новостейМолния