https://ria.ru/20201209/laboratorii--1588500436.html

Руденя: в Верхневолжье откроются доплаборатории по диагностике COVID-19

Руденя: в Верхневолжье откроются доплаборатории по диагностике COVID-19

Не менее еще трех диагностических лабораторий для проведения исследований на коронавирусную инфекцию планируется открыть в Тверской области. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T20:17

2020-12-09T20:17

2020-12-09T20:17

тверская область

игорь руденя

тверская область

удомля

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ТВЕРЬ, 9 дек — РИА Новости. Не менее еще трех диагностических лабораторий для проведения исследований на коронавирусную инфекцию планируется открыть в Тверской области. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, вопрос об открытии дополнительных лабораторий обсуждался в среду на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.Пресс-служба сообщает, что в настоящее время в Верхневолжье по сравнению с весенним периодом почти вчетверо увеличено количество тестирований в сутки. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 369 948, в том числе за последние сутки их проведено 4476.Тестирование на COVID-19 в Тверской области проводят Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центр имени В.П. Аваева, лаборатории при Областной клинической больнице, Тверском государственном медицинском университете, тверской станции переливания крови, медсанчасти № 141 ФМБА России в Удомле, медико-санитарной части ФСИН. Также тестирование организовано в частных медицинских организациях.По информации пресс-службы, на совещании также рассмотрены вопросы привлечения к работе в госпиталях студентов-медиков, увеличению госпитального фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день развернуты 2146 коек, до конца декабря этот показатель планируется увеличить до 2246 коек.

https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587699817.html

тверская область

удомля

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игорь руденя, тверская область, удомля