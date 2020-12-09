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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201209/kurs-1588407549.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 26 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 26 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 26,26 копейки - до 88,9418 рубля, курс доллара уменьшился на 35,61 копейки - до... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:45
2020-12-09T13:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 26,26 копейки - до 88,9418 рубля, курс доллара уменьшился на 35,61 копейки - до 73,3057 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 31,41 копейки, составив 80,3419 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг снизился на 26 копеек

13:45 09.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллар на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллар на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 26,26 копейки - до 88,9418 рубля, курс доллара уменьшился на 35,61 копейки - до 73,3057 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 31,41 копейки, составив 80,3419 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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