https://ria.ru/20201209/kurs-1588407549.html

Официальный курс евро на четверг снизился на 26 копеек

Официальный курс евро на четверг снизился на 26 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 26,26 копейки - до 88,9418 рубля, курс доллара уменьшился на 35,61 копейки - до... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:45

2020-12-09T13:45

2020-12-09T13:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 26,26 копейки - до 88,9418 рубля, курс доллара уменьшился на 35,61 копейки - до 73,3057 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 31,41 копейки, составив 80,3419 рубля.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика