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Официальный курс евро на четверг снизился на 26 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 26 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 26,26 копейки - до 88,9418 рубля, курс доллара уменьшился на 35,61 копейки - до... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:45
2020-12-09T13:45
2020-12-09T13:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 26,26 копейки - до 88,9418 рубля, курс доллара уменьшился на 35,61 копейки - до 73,3057 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 31,41 копейки, составив 80,3419 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика