https://ria.ru/20201209/krid-1588488866.html

За несколько часов клип Крида и Нюши набрал 1,6 миллиона просмотров

За несколько часов клип Крида и Нюши набрал 1,6 миллиона просмотров

Клип Егора Крида и Нюши (Анна Шурочкина) на романтический трек Mr. & Mrs. Smith за несколько часов набрал более 1,6 миллионов просмотров на YouYube. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T20:19

2020-12-09T20:19

2020-12-09T20:20

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Клип Егора Крида и Нюши (Анна Шурочкина) на романтический трек Mr. & Mrs. Smith за несколько часов набрал более 1,6 миллионов просмотров на YouYube. В ролике, созданном Александром Романовым, музыканты пытаются забыть о прошлом, которое их когда-то связывало, и простить друг друга за ошибки (Нюша и Егор Крид действительно встречались, были парой, в реальной жизни в 2014 — 2016 годах. — Прим. ред.). "Этот клип — послание всем "бывшим", — написала певица в инстаграме. По ее словам, очень важно "отпускать прошлое", чтобы освободить себя — ведь от этого зависит будущее. "Цените моменты счастья в прошлом и настоящем", — добавила исполнительница. В комментариях поклонники написали, что видео получилось чувственным и трогательным: "Когда только появились кадры, где у них свадьба, я заплакала", — поделилась впечатлениями Varvara Suhomlinova; "Буду немногословна: я рыдаю, рыдала и буду рыдать. Все!" — заявила Виктория Кузнецова.

https://ria.ru/20201209/krid-1588383570.html

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youtube, шоу-бизнес, новости культуры, знаменитости, егор крид, звезды, нюша шурочкина (анна шурочкина)