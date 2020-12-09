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"Краса Росгвардии" пожаловалась на увольнение "из-за инстаграма"
"Краса Росгвардии" пожаловалась на увольнение "из-за инстаграма"
Победительница первого всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анна Храмцова заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва", что ее уволили из ведомства... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:12
2020-12-09T18:28
анна храмцова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
свердловская область
соцсети
общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Победительница первого всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анна Храмцова заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва", что ее уволили из ведомства из-за видео в Instagram."Стало больше завистников, узнали о моем хобби, занятии спортом, поэтому задались целью выжить со службы. Вот у них и получилось", — рассказала она, при этом признав, что причиной увольнения стала публикация в ее соцсети, на которой запечатлены служебные помещения.По словам Храмцовой, она снимала видео "с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц". Девушка также посетовала на то, что сослуживцы стали хуже к ней относиться из-за победы в конкурсе красоты.В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области позже прокомментировали сообщение об увольнении Храмцовой. Представители ведомства сообщили РИА Новости, что "соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника".
https://ria.ru/20190904/1558267348.html
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анна храмцова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловская область, соцсети, общество

"Краса Росгвардии" пожаловалась на увольнение "из-за инстаграма"

18:12 09.12.2020 (обновлено: 18:28 09.12.2020)
 
© Конкурсная фотография Анны Храмцовой из личного архива Победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии" прапорщик полиции Анна Храмцова
Победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса Краса Росгвардии прапорщик полиции Анна Храмцова - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Конкурсная фотография Анны Храмцовой из личного архива
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Победительница первого всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анна Храмцова заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва", что ее уволили из ведомства из-за видео в Instagram.
"Стало больше завистников, узнали о моем хобби, занятии спортом, поэтому задались целью выжить со службы. Вот у них и получилось", — рассказала она, при этом признав, что причиной увольнения стала публикация в ее соцсети, на которой запечатлены служебные помещения.
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По словам Храмцовой, она снимала видео "с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц". Девушка также посетовала на то, что сослуживцы стали хуже к ней относиться из-за победы в конкурсе красоты.
В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области позже прокомментировали сообщение об увольнении Храмцовой. Представители ведомства сообщили РИА Новости, что "соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника".
Победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса Краса Росгвардии прапорщик полиции Анна Храмцова - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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Анна ХрамцоваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Свердловская областьСоцсетиОбщество
 
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