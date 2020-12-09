"Краса Росгвардии" пожаловалась на увольнение "из-за инстаграма"
18:12 09.12.2020 (обновлено: 18:28 09.12.2020)
© Конкурсная фотография Анны Храмцовой из личного архива Победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии" прапорщик полиции Анна Храмцова
© Конкурсная фотография Анны Храмцовой из личного архива
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Победительница первого всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анна Храмцова заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва", что ее уволили из ведомства из-за видео в Instagram.
"Стало больше завистников, узнали о моем хобби, занятии спортом, поэтому задались целью выжить со службы. Вот у них и получилось", — рассказала она, при этом признав, что причиной увольнения стала публикация в ее соцсети, на которой запечатлены служебные помещения.
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По словам Храмцовой, она снимала видео "с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц". Девушка также посетовала на то, что сослуживцы стали хуже к ней относиться из-за победы в конкурсе красоты.
В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области позже прокомментировали сообщение об увольнении Храмцовой. Представители ведомства сообщили РИА Новости, что "соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника".