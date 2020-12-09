https://ria.ru/20201209/krasa-1588476601.html

"Краса Росгвардии" пожаловалась на увольнение "из-за инстаграма"

"Краса Росгвардии" пожаловалась на увольнение "из-за инстаграма"

Победительница первого всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анна Храмцова заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва", что ее уволили из ведомства... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:12

2020-12-09T18:12

2020-12-09T18:28

анна храмцова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

свердловская область

соцсети

общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Победительница первого всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анна Храмцова заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва", что ее уволили из ведомства из-за видео в Instagram."Стало больше завистников, узнали о моем хобби, занятии спортом, поэтому задались целью выжить со службы. Вот у них и получилось", — рассказала она, при этом признав, что причиной увольнения стала публикация в ее соцсети, на которой запечатлены служебные помещения.По словам Храмцовой, она снимала видео "с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц". Девушка также посетовала на то, что сослуживцы стали хуже к ней относиться из-за победы в конкурсе красоты.В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области позже прокомментировали сообщение об увольнении Храмцовой. Представители ведомства сообщили РИА Новости, что "соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника".

https://ria.ru/20190904/1558267348.html

https://ria.ru/20190501/1553208658.html

свердловская область

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анна храмцова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловская область, соцсети, общество