Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/korruptsiya-1588365629.html
В Красноярском крае оценили ущерб от коррупционных преступлений
В Красноярском крае оценили ущерб от коррупционных преступлений
Ущерб от коррупционных преступлений в Красноярском крае превысил три миллиарда рублей, сообщил журналистам прокурор Красноярского края Роман Тютюник. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:39
2020-12-09T11:39
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. Ущерб от коррупционных преступлений в Красноярском крае превысил три миллиарда рублей, сообщил журналистам прокурор Красноярского края Роман Тютюник.По данным прокуратуры края, на 100 тысяч населения региона совершается 16 коррупционных преступлений. По СФО этот показатель составляет 15 преступлений, а по России в целом – 20. Каждый второй, совершивший преступление, занимал должности в органах государственной власти либо местного самоуправления. Каждое четвертое преступление совершено в крупном или особо крупном размерах. В СФО – каждое четвертое, а в России – каждое шестое.По информации начальника краевого главка МВД Александра Речицкого, средняя сумма подкупа в регионе составила 294 тысячи рубля, что в 2,5 раза выше, чем по СФО.
https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588180312.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярский край, происшествия

В Красноярском крае оценили ущерб от коррупционных преступлений

11:39 09.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. Ущерб от коррупционных преступлений в Красноярском крае превысил три миллиарда рублей, сообщил журналистам прокурор Красноярского края Роман Тютюник.

"Только за истекший период текущего года к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечено почти 200 лиц. Ущерб от преступлений превысил 3 миллиарда рублей. При этом в ходе предварительного расследования изъято и арестовано имущества на сумму свыше 2,2 миллиарда рублей, а в добровольном порядке возмещено лишь 11 миллионов рублей", - сказал Тютюник.

По данным прокуратуры края, на 100 тысяч населения региона совершается 16 коррупционных преступлений. По СФО этот показатель составляет 15 преступлений, а по России в целом – 20. Каждый второй, совершивший преступление, занимал должности в органах государственной власти либо местного самоуправления. Каждое четвертое преступление совершено в крупном или особо крупном размерах. В СФО – каждое четвертое, а в России – каждое шестое.
По информации начальника краевого главка МВД Александра Речицкого, средняя сумма подкупа в регионе составила 294 тысячи рубля, что в 2,5 раза выше, чем по СФО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 12:17
В Кремле объяснили рост числа уголовных дел о коррупции
 
Красноярский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
08:00Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники
07:58Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность военных
Лента новостейМолния