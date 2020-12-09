https://ria.ru/20201209/korruptsiya-1588365629.html
В Красноярском крае оценили ущерб от коррупционных преступлений
В Красноярском крае оценили ущерб от коррупционных преступлений
Ущерб от коррупционных преступлений в Красноярском крае превысил три миллиарда рублей, сообщил журналистам прокурор Красноярского края Роман Тютюник. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:39
2020-12-09T11:39
2020-12-09T11:39
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. Ущерб от коррупционных преступлений в Красноярском крае превысил три миллиарда рублей, сообщил журналистам прокурор Красноярского края Роман Тютюник.По данным прокуратуры края, на 100 тысяч населения региона совершается 16 коррупционных преступлений. По СФО этот показатель составляет 15 преступлений, а по России в целом – 20. Каждый второй, совершивший преступление, занимал должности в органах государственной власти либо местного самоуправления. Каждое четвертое преступление совершено в крупном или особо крупном размерах. В СФО – каждое четвертое, а в России – каждое шестое.По информации начальника краевого главка МВД Александра Речицкого, средняя сумма подкупа в регионе составила 294 тысячи рубля, что в 2,5 раза выше, чем по СФО.
https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588180312.html
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КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости.
Ущерб от коррупционных преступлений в Красноярском крае
превысил три миллиарда рублей, сообщил журналистам прокурор Красноярского края Роман Тютюник.
"Только за истекший период текущего года к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечено почти 200 лиц. Ущерб от преступлений превысил 3 миллиарда рублей. При этом в ходе предварительного расследования изъято и арестовано имущества на сумму свыше 2,2 миллиарда рублей, а в добровольном порядке возмещено лишь 11 миллионов рублей", - сказал Тютюник.
По данным прокуратуры края, на 100 тысяч населения региона совершается 16 коррупционных преступлений. По СФО этот показатель составляет 15 преступлений, а по России в целом – 20. Каждый второй, совершивший преступление, занимал должности в органах государственной власти либо местного самоуправления. Каждое четвертое преступление совершено в крупном или особо крупном размерах. В СФО – каждое четвертое, а в России – каждое шестое.
По информации начальника краевого главка МВД Александра Речицкого, средняя сумма подкупа в регионе составила 294 тысячи рубля, что в 2,5 раза выше, чем по СФО.