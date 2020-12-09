https://ria.ru/20201209/korruptsiya-1588365629.html

В Красноярском крае оценили ущерб от коррупционных преступлений

В Красноярском крае оценили ущерб от коррупционных преступлений

Ущерб от коррупционных преступлений в Красноярском крае превысил три миллиарда рублей, сообщил журналистам прокурор Красноярского края Роман Тютюник. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:39

2020-12-09T11:39

2020-12-09T11:39

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. Ущерб от коррупционных преступлений в Красноярском крае превысил три миллиарда рублей, сообщил журналистам прокурор Красноярского края Роман Тютюник.По данным прокуратуры края, на 100 тысяч населения региона совершается 16 коррупционных преступлений. По СФО этот показатель составляет 15 преступлений, а по России в целом – 20. Каждый второй, совершивший преступление, занимал должности в органах государственной власти либо местного самоуправления. Каждое четвертое преступление совершено в крупном или особо крупном размерах. В СФО – каждое четвертое, а в России – каждое шестое.По информации начальника краевого главка МВД Александра Речицкого, средняя сумма подкупа в регионе составила 294 тысячи рубля, что в 2,5 раза выше, чем по СФО.

https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588180312.html

красноярский край

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, происшествия