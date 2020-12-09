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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста по коронавирусу
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 в Чукотском АО - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:57
2020-12-09T11:57
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Чукотском АО - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Тема прироста в 0,7% зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Туве, Карачаево-Черкессии, Костромской области, Кабардино-Балкарии, Оренбургской области, Марий Эл, Новосибирской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста по коронавирусу

11:57 09.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
Медицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Чукотском АО - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0,5%, 2. Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан - 0,6%", - говорится в сообщении.
Тема прироста в 0,7% зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Туве, Карачаево-Черкессии, Костромской области, Кабардино-Балкарии, Оренбургской области, Марий Эл, Новосибирской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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