https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588371958.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста по коронавирусу
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 в Чукотском АО - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:57
2020-12-09T11:57
2020-12-09T11:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587472080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a509074872e2d5f8f0d0322773ed2aa.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Чукотском АО - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Тема прироста в 0,7% зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Туве, Карачаево-Черкессии, Костромской области, Кабардино-Балкарии, Оренбургской области, Марий Эл, Новосибирской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587472080_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_c3207eed6dc0cd505e6a5cf6e68c13ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество