https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588371958.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста по коронавирусу

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 в Чукотском АО - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:57

2020-12-09T11:57

2020-12-09T11:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Чукотском АО - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Тема прироста в 0,7% зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Туве, Карачаево-Черкессии, Костромской области, Кабардино-Балкарии, Оренбургской области, Марий Эл, Новосибирской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество