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Попова оценила уровень заболевания COVID-19 среди школьников
Попова оценила уровень заболевания COVID-19 среди школьников
Число заболевших COVID-19 школьников во многих регионах не меняется, это говорит о том, что в новых условиях можно жить без изменения качества образования,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:14
2020-12-09T11:14
2020-12-09T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 школьников во многих регионах не меняется, это говорит о том, что в новых условиях можно жить без изменения качества образования, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день удельный вес, интенсивный показатель практически в значительной части регионов не меняется, это показывает, что можно жить в новых условиях, не меняя качество жизни, в данном случае не меняя качество образования", - сказала Попова на конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество