https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588358044.html

Попова оценила уровень заболевания COVID-19 среди школьников

Попова оценила уровень заболевания COVID-19 среди школьников

Число заболевших COVID-19 школьников во многих регионах не меняется, это говорит о том, что в новых условиях можно жить без изменения качества образования,... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:14

2020-12-09T11:14

2020-12-09T11:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 школьников во многих регионах не меняется, это говорит о том, что в новых условиях можно жить без изменения качества образования, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день удельный вес, интенсивный показатель практически в значительной части регионов не меняется, это показывает, что можно жить в новых условиях, не меняя качество жизни, в данном случае не меняя качество образования", - сказала Попова на конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество