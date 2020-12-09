https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588350681.html

Попова сравнила уровень заболеваемости COVID-19 в разных странах

Попова сравнила уровень заболеваемости COVID-19 в разных странах

Среднесуточная заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 7 дней составляет 17,9, следует из данных презентации главы Роспотребнадзора Анны... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:40

2020-12-09T10:40

2020-12-09T11:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

италия

сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Среднесуточная заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 7 дней составляет 17,9, следует из данных презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Среднесуточная заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 7 дней составляет 17,9, в США - 62,1, Италии - 34,9, следует из данных презентации "COVID-19: научные основы противодействия", представленной на конференции.Попова отметила, что летальность от COVID-19 в РФ составляет 1,7%, в мире - 2,3%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

италия

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, италия, сша