https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588350681.html
Попова сравнила уровень заболеваемости COVID-19 в разных странах
Попова сравнила уровень заболеваемости COVID-19 в разных странах
Среднесуточная заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 7 дней составляет 17,9, следует из данных презентации главы Роспотребнадзора Анны... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:40
2020-12-09T10:40
2020-12-09T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
италия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Среднесуточная заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 7 дней составляет 17,9, следует из данных презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Среднесуточная заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 7 дней составляет 17,9, в США - 62,1, Италии - 34,9, следует из данных презентации "COVID-19: научные основы противодействия", представленной на конференции.Попова отметила, что летальность от COVID-19 в РФ составляет 1,7%, в мире - 2,3%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
италия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_bde56b44aab1774ba65355c70b69bf14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, италия, сша