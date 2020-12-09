https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588324782.html

Иммунолог назвал способ снизить риск заражения коронавирусом

Иммунолог назвал способ снизить риск заражения коронавирусом

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал в интервью радио Sputnik простой способ снизить вероятность заразиться... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T05:46

2020-12-09T05:46

2020-12-09T05:46

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал в интервью радио Sputnik простой способ снизить вероятность заразиться коронавирусной инфекцией.Опасность заражения коронавирусом зависит, в том числе и от концентрации патогенов в воздухе. Она выше в закрытых помещениях, и поэтому люди чаще всего сталкиваются с вирусами в общественном транспорте, на работе и дома, а не на улице. Снизить концентрацию патогенов в таких местах можно очень простым способом – увеличить мощность вентиляции, считает медик.Медик подчеркнул, что увеличить мощность вентиляции необходимо также на работе и дома. Частая влажная уборка помещения и проветривание уменьшат количество патогенов и снизят риск заражения. Особую важность подобные меры принимают в случае бессимптомных больных COVID-19.Два уровня защитыДоцент кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией Ярославского медицинского университета Андрей Цветков ранее объяснил в интервью радио Sputnik способ работы двух уровней иммунной защиты, которые мешают коронавирусной инфекции проникнуть в человеческий организм.По словам медика, организм способен противостоять различным вирусам и инфекциям благодаря неспецифической резистентности, то есть природному врожденному иммунитету. Создать второй, искусственный уровень защиты возможно с помощью вакцинации. Для защиты от коронавируса важны оба уровня сопротивляемости, объяснил Цветков.Второй уровень защиты, который формируется благодаря вакцинации, должен компенсировать негативное воздействие разных факторов на наш врожденный иммунитет и научить организм правильно реагировать на болезнь, например, на коронавирус, объяснил специалист.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588318629.html

https://ria.ru/20201208/patentovanie-1588136345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество