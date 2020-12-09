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Иммунолог назвал способ снизить риск заражения коронавирусом
Иммунолог назвал способ снизить риск заражения коронавирусом
Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал в интервью радио Sputnik простой способ снизить вероятность заразиться... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T05:46
2020-12-09T05:46
распространение нового коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал в интервью радио Sputnik простой способ снизить вероятность заразиться коронавирусной инфекцией.Опасность заражения коронавирусом зависит, в том числе и от концентрации патогенов в воздухе. Она выше в закрытых помещениях, и поэтому люди чаще всего сталкиваются с вирусами в общественном транспорте, на работе и дома, а не на улице. Снизить концентрацию патогенов в таких местах можно очень простым способом – увеличить мощность вентиляции, считает медик.Медик подчеркнул, что увеличить мощность вентиляции необходимо также на работе и дома. Частая влажная уборка помещения и проветривание уменьшат количество патогенов и снизят риск заражения. Особую важность подобные меры принимают в случае бессимптомных больных COVID-19.Два уровня защитыДоцент кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией Ярославского медицинского университета Андрей Цветков ранее объяснил в интервью радио Sputnik способ работы двух уровней иммунной защиты, которые мешают коронавирусной инфекции проникнуть в человеческий организм.По словам медика, организм способен противостоять различным вирусам и инфекциям благодаря неспецифической резистентности, то есть природному врожденному иммунитету. Создать второй, искусственный уровень защиты возможно с помощью вакцинации. Для защиты от коронавируса важны оба уровня сопротивляемости, объяснил Цветков.Второй уровень защиты, который формируется благодаря вакцинации, должен компенсировать негативное воздействие разных факторов на наш врожденный иммунитет и научить организм правильно реагировать на болезнь, например, на коронавирус, объяснил специалист.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Иммунолог назвал способ снизить риск заражения коронавирусом

05:46 09.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал в интервью радио Sputnik простой способ снизить вероятность заразиться коронавирусной инфекцией.
Опасность заражения коронавирусом зависит, в том числе и от концентрации патогенов в воздухе. Она выше в закрытых помещениях, и поэтому люди чаще всего сталкиваются с вирусами в общественном транспорте, на работе и дома, а не на улице. Снизить концентрацию патогенов в таких местах можно очень простым способом – увеличить мощность вентиляции, считает медик.
"В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте. Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений", – сказал Жемчугов.
Медик подчеркнул, что увеличить мощность вентиляции необходимо также на работе и дома. Частая влажная уборка помещения и проветривание уменьшат количество патогенов и снизят риск заражения. Особую важность подобные меры принимают в случае бессимптомных больных COVID-19.
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Два уровня защиты

Доцент кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией Ярославского медицинского университета Андрей Цветков ранее объяснил в интервью радио Sputnik способ работы двух уровней иммунной защиты, которые мешают коронавирусной инфекции проникнуть в человеческий организм.
По словам медика, организм способен противостоять различным вирусам и инфекциям благодаря неспецифической резистентности, то есть природному врожденному иммунитету. Создать второй, искусственный уровень защиты возможно с помощью вакцинации. Для защиты от коронавируса важны оба уровня сопротивляемости, объяснил Цветков.
"Вакцинация не дает стопроцентную защиту, если нет нормального видового врожденного иммунитета, то есть если нет неспецифической резистентности. Иммунитет является первым защитным барьером для любой инфекционной патологии. Но у каждого из нас свой иммунитет, и он очень сильно варьируется в процессе жизни человека в зависимости от воздействия разных факторов", – рассказал медик.
Второй уровень защиты, который формируется благодаря вакцинации, должен компенсировать негативное воздействие разных факторов на наш врожденный иммунитет и научить организм правильно реагировать на болезнь, например, на коронавирус, объяснил специалист.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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