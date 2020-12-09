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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201209/korma-1588416672.html
Власти Подмосковья рассказали о заготовке кормов на зиму
Власти Подмосковья рассказали о заготовке кормов на зиму
Сельскохозяйственные предприятия Подмосковья перевыполнили план по заготовке кормов на зимний период на 18%, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:22
2020-12-09T14:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Подмосковья перевыполнили план по заготовке кормов на зимний период на 18%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Московской области.По его словам, заготовочная компания завершена."В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Подмосковья на зимне-стойловый период 2020-2021 год заготовлено на 309 тысяч тонн основных видов кормов больше, чем в прошлом году. В частности, заготовлено 1172,4 тысячи тонны грубых кормов, что на 249 тысяч тонн больше 2019 года, и 758,7 тысяч тонн сочных кормов, что почти на 60 тысяч тонн больше прошлогодних показателей", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.
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московская область (подмосковье)

Власти Подмосковья рассказали о заготовке кормов на зиму

14:22 09.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗаготовка силоса в Забайкалье
Заготовка силоса в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Подмосковья перевыполнили план по заготовке кормов на зимний период на 18%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Московской области.
По его словам, заготовочная компания завершена.
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Вчера, 12:18
В Подмосковье выявили нецелевое использование девелоперами 1,9 млрд руб
"В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Подмосковья на зимне-стойловый период 2020-2021 год заготовлено на 309 тысяч тонн основных видов кормов больше, чем в прошлом году. В частности, заготовлено 1172,4 тысячи тонны грубых кормов, что на 249 тысяч тонн больше 2019 года, и 758,7 тысяч тонн сочных кормов, что почти на 60 тысяч тонн больше прошлогодних показателей", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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