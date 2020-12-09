Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201209/konstitutsiya-1588449936.html
Все о Конституции: тест на знание Основного закона пройдет 12 декабря
Все о Конституции: тест на знание Основного закона пройдет 12 декабря
12 декабря 2020 года в онлайн-формате состоится пятая общенациональная акция "Всероссийский тест на знание Конституции РФ". В преддверии мероприятия эксперты... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:35
2020-12-09T16:35
хорошие новости
хорошие новости
законодательство
конституция рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588447440_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_da070e7f504cecd33fb7b4f67eb8af9d.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. 12 декабря 2020 года в онлайн-формате состоится пятая общенациональная акция "Всероссийский тест на знание Конституции РФ". В преддверии мероприятия эксперты рассказали об особенностях проведения акции, правилах прохождения тестирования, а также объяснили, почему каждый современный человек должен знать Основной закон.Общественная акция существует уже пять лет, и интерес граждан к тестированию с каждым годом растет, поделился лидер общественного движения "Гражданин" Юрий Шаркович."Уже пятый год проходит наша общественная акция, за пять лет мы фактически трансформировались в некий информационно-просветительский ресурс для граждан старше 12 лет. Причем мы рассчитывали изначально, что это будут седьмые, шестые, девятые классы, но прошлый год показал нам колоссальную вовлеченность граждан старше 25 лет", – отметил Юрий Шаркович.Говоря об основных критериях проведения тестирования, Юрий Шаркович отметил, что главное – не количество участников, а их наличие и положительный результат. Кроме того, спикер акцентировал внимание на важной миссии, которую несет проект.В свою очередь член Конституционного совещания и его комиссии по доработке проекта Конституции РФ Борис Эбзеев отметил, что важно сделать изучение Конституции частью школьного образования."К моему крайнему сожалению, по сегодняшний день предмет "Основы Конституции России" не стал предметом, изучаемым в школе. Всякий раз, когда я бываю в школе, я ощущаю всеми фибрами души своей, что эти ребята – мальчики, девочки, юноши, девушки – нуждаются в этом. Именно поэтому тот тест, который предложил Юрий Александрович, мне чрезвычайно близок. Дело в том, что мы нуждаемся в формировании гражданина", – резюмировал Борис Эбзеев.Позже Юрий Шаркович поделился с РИА Новости рассуждением о том, почему каждому современному гражданину важно знать Конституцию."Конституция – это основной фундаментально-правовой документ, который регламентирует в первую очередь, наверное, само понимание гражданина. Она связана со всеми аспектами социальной жизни, общественного направления, правового. Все моменты, связанные с самоопределением гражданина как представителя нашего динамично развивающегося общества, полностью относятся к Конституции Российской Федерации", – резюмировал Юрий Шаркович.В ходе пресс-конференции эксперты отметили грамотность составленного теста и его доступность для всех возрастных категорий, начиная с 12 лет.Принять участие в тестировании может любой желающий старше 12 лет. Для этого нужно зайти на сайт "гражданин.дети" в раздел "Пройти тест". Организаторы отметили, что акция не подразумевает сбора персональных данных и уточнили, что сразу после тестирования участник получит электронный сертификат с указанием его индивидуального QR-кода, который позволит ему вступить в реализацию программы, где вузы-партнеры предоставляют определенные поощрения.
https://ria.ru/20201111/mezen-1583782693.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588447440_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_be4eb2ec9352209c78f25a5410abd34c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, законодательство, конституция рф

Все о Конституции: тест на знание Основного закона пройдет 12 декабря

16:35 09.12.2020
 
© РИА Новости / Николай ХижнякМолодой человек держит Конституцию Российской Федерации
Молодой человек держит Конституцию Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. 12 декабря 2020 года в онлайн-формате состоится пятая общенациональная акция "Всероссийский тест на знание Конституции РФ". В преддверии мероприятия эксперты рассказали об особенностях проведения акции, правилах прохождения тестирования, а также объяснили, почему каждый современный человек должен знать Основной закон.
Общественная акция существует уже пять лет, и интерес граждан к тестированию с каждым годом растет, поделился лидер общественного движения "Гражданин" Юрий Шаркович.
"Уже пятый год проходит наша общественная акция, за пять лет мы фактически трансформировались в некий информационно-просветительский ресурс для граждан старше 12 лет. Причем мы рассчитывали изначально, что это будут седьмые, шестые, девятые классы, но прошлый год показал нам колоссальную вовлеченность граждан старше 25 лет", – отметил Юрий Шаркович.
Говоря об основных критериях проведения тестирования, Юрий Шаркович отметил, что главное – не количество участников, а их наличие и положительный результат. Кроме того, спикер акцентировал внимание на важной миссии, которую несет проект.

"Для нас крайне важно, чтобы молодежь связывала свое будущее с Россией, чтобы граждане четко понимали, что у них для этого есть все возможности. Есть и права, и обязанности, которые позволяют развивать не только гражданское общество, но и нашу национальную идею не только в рамках Российской Федерации, но и на международной арене", – резюмировал Юрий Шаркович.

В свою очередь член Конституционного совещания и его комиссии по доработке проекта Конституции РФ Борис Эбзеев отметил, что важно сделать изучение Конституции частью школьного образования.
"К моему крайнему сожалению, по сегодняшний день предмет "Основы Конституции России" не стал предметом, изучаемым в школе. Всякий раз, когда я бываю в школе, я ощущаю всеми фибрами души своей, что эти ребята – мальчики, девочки, юноши, девушки – нуждаются в этом. Именно поэтому тот тест, который предложил Юрий Александрович, мне чрезвычайно близок. Дело в том, что мы нуждаемся в формировании гражданина", – резюмировал Борис Эбзеев.
Позже Юрий Шаркович поделился с РИА Новости рассуждением о том, почему каждому современному гражданину важно знать Конституцию.
"Конституция – это основной фундаментально-правовой документ, который регламентирует в первую очередь, наверное, само понимание гражданина. Она связана со всеми аспектами социальной жизни, общественного направления, правового. Все моменты, связанные с самоопределением гражданина как представителя нашего динамично развивающегося общества, полностью относятся к Конституции Российской Федерации", – резюмировал Юрий Шаркович.
Жители Мезенского КЦСО во время онлайн-занятий в рамках проекта Доброе сердце - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 08:00Хорошие новости
Сети все возрасты покорны: дети учат цифровой грамотности пожилых северян
В ходе пресс-конференции эксперты отметили грамотность составленного теста и его доступность для всех возрастных категорий, начиная с 12 лет.
Принять участие в тестировании может любой желающий старше 12 лет. Для этого нужно зайти на сайт "гражданин.дети" в раздел "Пройти тест". Организаторы отметили, что акция не подразумевает сбора персональных данных и уточнили, что сразу после тестирования участник получит электронный сертификат с указанием его индивидуального QR-кода, который позволит ему вступить в реализацию программы, где вузы-партнеры предоставляют определенные поощрения.
 
Хорошие новостиХорошие новостиЗаконодательствоКонституция РФ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
08:00Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники
07:58Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность военных
07:48В эпицентре землетрясения в Бурятии зафиксировали крупный афтершок
07:10Российские врачи помогли за сутки более чем 40 жителям Степанакерта
Лента новостейМолния