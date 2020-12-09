https://ria.ru/20201209/konstitutsiya-1588449936.html

Все о Конституции: тест на знание Основного закона пройдет 12 декабря

Все о Конституции: тест на знание Основного закона пройдет 12 декабря

12 декабря 2020 года в онлайн-формате состоится пятая общенациональная акция "Всероссийский тест на знание Конституции РФ". В преддверии мероприятия эксперты... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:35

2020-12-09T16:35

2020-12-09T16:35

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. 12 декабря 2020 года в онлайн-формате состоится пятая общенациональная акция "Всероссийский тест на знание Конституции РФ". В преддверии мероприятия эксперты рассказали об особенностях проведения акции, правилах прохождения тестирования, а также объяснили, почему каждый современный человек должен знать Основной закон.Общественная акция существует уже пять лет, и интерес граждан к тестированию с каждым годом растет, поделился лидер общественного движения "Гражданин" Юрий Шаркович."Уже пятый год проходит наша общественная акция, за пять лет мы фактически трансформировались в некий информационно-просветительский ресурс для граждан старше 12 лет. Причем мы рассчитывали изначально, что это будут седьмые, шестые, девятые классы, но прошлый год показал нам колоссальную вовлеченность граждан старше 25 лет", – отметил Юрий Шаркович.Говоря об основных критериях проведения тестирования, Юрий Шаркович отметил, что главное – не количество участников, а их наличие и положительный результат. Кроме того, спикер акцентировал внимание на важной миссии, которую несет проект.В свою очередь член Конституционного совещания и его комиссии по доработке проекта Конституции РФ Борис Эбзеев отметил, что важно сделать изучение Конституции частью школьного образования."К моему крайнему сожалению, по сегодняшний день предмет "Основы Конституции России" не стал предметом, изучаемым в школе. Всякий раз, когда я бываю в школе, я ощущаю всеми фибрами души своей, что эти ребята – мальчики, девочки, юноши, девушки – нуждаются в этом. Именно поэтому тот тест, который предложил Юрий Александрович, мне чрезвычайно близок. Дело в том, что мы нуждаемся в формировании гражданина", – резюмировал Борис Эбзеев.Позже Юрий Шаркович поделился с РИА Новости рассуждением о том, почему каждому современному гражданину важно знать Конституцию."Конституция – это основной фундаментально-правовой документ, который регламентирует в первую очередь, наверное, само понимание гражданина. Она связана со всеми аспектами социальной жизни, общественного направления, правового. Все моменты, связанные с самоопределением гражданина как представителя нашего динамично развивающегося общества, полностью относятся к Конституции Российской Федерации", – резюмировал Юрий Шаркович.В ходе пресс-конференции эксперты отметили грамотность составленного теста и его доступность для всех возрастных категорий, начиная с 12 лет.Принять участие в тестировании может любой желающий старше 12 лет. Для этого нужно зайти на сайт "гражданин.дети" в раздел "Пройти тест". Организаторы отметили, что акция не подразумевает сбора персональных данных и уточнили, что сразу после тестирования участник получит электронный сертификат с указанием его индивидуального QR-кода, который позволит ему вступить в реализацию программы, где вузы-партнеры предоставляют определенные поощрения.

https://ria.ru/20201111/mezen-1583782693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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