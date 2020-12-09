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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20201209/knyazhnin-1588375594.html
"Заговор классиков". Княжнин. Трагик, прославивший Новгородское Вече
"Заговор классиков". Княжнин. Трагик, прославивший Новгородское Вече
Сын вице-губернатора, быстро взлетел по служебной лестнице, вел роскошный образ жизни. Был уличен в большой растрате. Приговорен Екатериной II к смертной казни, но прощен ею. Безуспешно учил царскую власть либерализму. Республиканская по духу трагедия "Вадим Новгородский" вызвала бешенство императрицы. По стихам и темам - предтеча Грибоедова.
2020-12-09T14:00
2020-12-09T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
александр грибоедов
екатерина ii
виктор ерофеев
литература
история
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"Заговор классиков". Княжнин. Трагик, прославивший Новгородское Вече
Сын вице-губернатора, быстро взлетел по служебной лестнице, вел роскошный образ жизни. Был уличен в большой растрате. Приговорен Екатериной II к смертной казни, но прощен ею. Безуспешно учил царскую власть либерализму. Республиканская по духу трагедия "Вадим Новгородский" вызвала бешенство императрицы. По стихам и темам - предтеча Грибоедова.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, александр грибоедов, екатерина ii, виктор ерофеев, литература, история

"Заговор классиков". Княжнин. Трагик, прославивший Новгородское Вече

14:00 09.12.2020
 
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Княжнин. Трагик, прославивший Новгородское Вече
Вчера, 14:00
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Сын вице-губернатора, быстро взлетел по служебной лестнице, вел роскошный образ жизни. Был уличен в большой растрате. Приговорен Екатериной II к смертной казни, но прощен ею. Безуспешно учил царскую власть либерализму. Республиканская по духу трагедия "Вадим Новгородский" вызвала бешенство императрицы. По стихам и темам - предтеча Грибоедова.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастАлександр ГрибоедовЕкатерина IIВиктор Ерофеевлитератураистория
 
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