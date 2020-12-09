https://ria.ru/20201209/klastery-1588442134.html

Два образовательных кластера начнут строить в Подмосковье в 2021 году

Два образовательных кластера начнут строить в Подмосковье в 2021 году

Два образовательных кластера в подмосковных городских округах Долгопрудный и Одинцово начнут строить в 2021 году, сообщил журналистам министр строительного... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:03

2020-12-09T16:03

2020-12-09T16:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

одинцово

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Два образовательных кластера в подмосковных городских округах Долгопрудный и Одинцово начнут строить в 2021 году, сообщил журналистам министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев."В следующем году мы приступаем к строительству "Физтех-лицея имени Петра Капицы" в Долгопрудном. Контакт заключен с "МСУ-1" и ввод запланирован на сентябрь 2022 и декабрь 2023 года. Также начнем строительство многофункционального образовательного комплекса в Одинцово", - сказал Локтев.Он также добавил, что в знаковые объекты строительтства в регионе войдут: поликлиника на 600 посещений в смену в микрорайоне Подлипки Коломенского городского округа."Также В 2021 году завершим недостроенное здание поликлиники на 750 посещений в микрорайоне 10А Реутова. Приступим к реконструкции здания Удельнинской поликлиники "Раменской районной больницы", строительству врача общей практики в Воскресенске", - добавил Локтев.

https://realty.ria.ru/20201207/parki-1588045789.html

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одинцово

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московская область (подмосковье), одинцово