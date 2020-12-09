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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201209/klastery-1588442134.html
Два образовательных кластера начнут строить в Подмосковье в 2021 году
Два образовательных кластера начнут строить в Подмосковье в 2021 году
Два образовательных кластера в подмосковных городских округах Долгопрудный и Одинцово начнут строить в 2021 году, сообщил журналистам министр строительного... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:03
2020-12-09T16:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
одинцово
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Два образовательных кластера в подмосковных городских округах Долгопрудный и Одинцово начнут строить в 2021 году, сообщил журналистам министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев."В следующем году мы приступаем к строительству "Физтех-лицея имени Петра Капицы" в Долгопрудном. Контакт заключен с "МСУ-1" и ввод запланирован на сентябрь 2022 и декабрь 2023 года. Также начнем строительство многофункционального образовательного комплекса в Одинцово", - сказал Локтев.Он также добавил, что в знаковые объекты строительтства в регионе войдут: поликлиника на 600 посещений в смену в микрорайоне Подлипки Коломенского городского округа."Также В 2021 году завершим недостроенное здание поликлиники на 750 посещений в микрорайоне 10А Реутова. Приступим к реконструкции здания Удельнинской поликлиники "Раменской районной больницы", строительству врача общей практики в Воскресенске", - добавил Локтев.
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московская область (подмосковье), одинцово

Два образовательных кластера начнут строить в Подмосковье в 2021 году

16:03 09.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗастройка в районе канала имени Москвы в Долгопрудном
Застройка в районе канала имени Москвы в Долгопрудном - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Два образовательных кластера в подмосковных городских округах Долгопрудный и Одинцово начнут строить в 2021 году, сообщил журналистам министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
"В следующем году мы приступаем к строительству "Физтех-лицея имени Петра Капицы" в Долгопрудном. Контакт заключен с "МСУ-1" и ввод запланирован на сентябрь 2022 и декабрь 2023 года. Также начнем строительство многофункционального образовательного комплекса в Одинцово", - сказал Локтев.
Он также добавил, что в знаковые объекты строительтства в регионе войдут: поликлиника на 600 посещений в смену в микрорайоне Подлипки Коломенского городского округа.
"Также В 2021 году завершим недостроенное здание поликлиники на 750 посещений в микрорайоне 10А Реутова. Приступим к реконструкции здания Удельнинской поликлиники "Раменской районной больницы", строительству врача общей практики в Воскресенске", - добавил Локтев.
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