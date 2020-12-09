https://ria.ru/20201209/klad-1588441159.html

Мужчина прополол огород и нашел клад

Мужчина прополол огород и нашел клад

РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:58

2020-12-09T15:58

2020-12-09T15:58

великобритания

происшествия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мужчина пропалывал сорняки в саду и наткнулся на клад из золотых монет 15 столетия, сообщил Sky News со ссылкой на отчет волонтерской организации археологических находок. Всего он нашел 63 золотые и одну серебряную монету. Они были закопаны примерно в 1540 году. По оценке экспертов, общая стоимость монет значительно превышает среднюю годовую зарплату эпохи конца 15 начала 16 веков. Так как монеты отчеканены в разные годы, то остается непонятным, был ли это сберегательный вклад или все монеты закопали вместе разом. Также в PAS рассказали, что во время изоляции резко увеличилось количество находок монет, сокровищ и драгоценностей. В этом году уже зарегистрировали свыше 47 000 сообщений о находках. Самой редкой находкой за этот год считается клад из 50 монет из чистого золота, отчеканенных на нефтеперерабатывающем заводе в ЮАР в 1970 годах. Как эти монеты оказались в британском саду, остается неизвестным.

https://ria.ru/20201128/zoloto-1586767953.html

великобритания

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, происшествия