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Мужчина прополол огород и нашел клад
Мужчина прополол огород и нашел клад
РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:58
2020-12-09T15:58
великобритания
происшествия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мужчина пропалывал сорняки в саду и наткнулся на клад из золотых монет 15 столетия, сообщил Sky News со ссылкой на отчет волонтерской организации археологических находок. Всего он нашел 63 золотые и одну серебряную монету. Они были закопаны примерно в 1540 году. По оценке экспертов, общая стоимость монет значительно превышает среднюю годовую зарплату эпохи конца 15 начала 16 веков. Так как монеты отчеканены в разные годы, то остается непонятным, был ли это сберегательный вклад или все монеты закопали вместе разом. Также в PAS рассказали, что во время изоляции резко увеличилось количество находок монет, сокровищ и драгоценностей. В этом году уже зарегистрировали свыше 47 000 сообщений о находках. Самой редкой находкой за этот год считается клад из 50 монет из чистого золота, отчеканенных на нефтеперерабатывающем заводе в ЮАР в 1970 годах. Как эти монеты оказались в британском саду, остается неизвестным.
https://ria.ru/20201128/zoloto-1586767953.html
великобритания
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великобритания, происшествия

Мужчина прополол огород и нашел клад

15:58 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковМонеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов
Монеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мужчина пропалывал сорняки в саду и наткнулся на клад из золотых монет 15 столетия, сообщил Sky News со ссылкой на отчет волонтерской организации археологических находок.
Всего он нашел 63 золотые и одну серебряную монету. Они были закопаны примерно в 1540 году. По оценке экспертов, общая стоимость монет значительно превышает среднюю годовую зарплату эпохи конца 15 начала 16 веков. Так как монеты отчеканены в разные годы, то остается непонятным, был ли это сберегательный вклад или все монеты закопали вместе разом.
Также в PAS рассказали, что во время изоляции резко увеличилось количество находок монет, сокровищ и драгоценностей. В этом году уже зарегистрировали свыше 47 000 сообщений о находках.
Самой редкой находкой за этот год считается клад из 50 монет из чистого золота, отчеканенных на нефтеперерабатывающем заводе в ЮАР в 1970 годах. Как эти монеты оказались в британском саду, остается неизвестным.
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