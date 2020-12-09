https://ria.ru/20201209/kingsman-1588287126.html

Режиссер рассказал, сколько частей будет у Kingsman

Режиссер рассказал, сколько частей будет у Kingsman

Стало известно, что Мэтью Вон планирует всего снять семь частей шпионского проекта Kingsman, сообщает Cinema Blend. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T06:50

2020-12-09T06:50

2020-12-09T06:51

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Стало известно, что Мэтью Вон планирует всего снять семь частей шпионского проекта Kingsman, сообщает Cinema Blend.Предыдущая и вторая по счету лента "Kingsman: Золотое кольцо" вышла в 2017, а премьера приквела "Kingsman: Начало" запланирована на февраль 2021 года."Мы намерены развиваться дальше. У нас в работе телесериал и еще две-три франшизы во вселенной Kingsman", — уточнил Зиги Камаса, режиссер и исполнительный директор Marv Group, которая производит фильмы серии. Подробности сюжетов пока не разглашаются, но не исключено, что какая-то информация появится после выхода "Kingsman: Начало" 12 февраля. В приквеле главные роли исполнили Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Том Холландер, Даниэль Брюль, Джемма Артертон и другие.

https://ria.ru/20190911/1558573457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, рэйф файнс