Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201209/kingsman-1588287126.html
Режиссер рассказал, сколько частей будет у Kingsman
Режиссер рассказал, сколько частей будет у Kingsman
Стало известно, что Мэтью Вон планирует всего снять семь частей шпионского проекта Kingsman, сообщает Cinema Blend. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T06:50
2020-12-09T06:51
культура
кино и сериалы
новости культуры
рэйф файнс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150515/59/1505155926_110:0:995:498_1920x0_80_0_0_52a2615d7e1a6e3e001d58a17cfe4608.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Стало известно, что Мэтью Вон планирует всего снять семь частей шпионского проекта Kingsman, сообщает Cinema Blend.Предыдущая и вторая по счету лента "Kingsman: Золотое кольцо" вышла в 2017, а премьера приквела "Kingsman: Начало" запланирована на февраль 2021 года."Мы намерены развиваться дальше. У нас в работе телесериал и еще две-три франшизы во вселенной Kingsman", — уточнил Зиги Камаса, режиссер и исполнительный директор Marv Group, которая производит фильмы серии. Подробности сюжетов пока не разглашаются, но не исключено, что какая-то информация появится после выхода "Kingsman: Начало" 12 февраля. В приквеле главные роли исполнили Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Том Холландер, Даниэль Брюль, Джемма Артертон и другие.
https://ria.ru/20190911/1558573457.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150515/59/1505155926_220:0:884:498_1920x0_80_0_0_cac18ca20c368cd9d1debc5951e72edd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, рэйф файнс

Режиссер рассказал, сколько частей будет у Kingsman

06:50 09.12.2020 (обновлено: 06:51 09.12.2020)
 
© 20th Century Fox Film Corporation (2017) Кадр из фильма "Kingsman: золотое кольцо"
Кадр из фильма Kingsman: золотое кольцо - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Стало известно, что Мэтью Вон планирует всего снять семь частей шпионского проекта Kingsman, сообщает Cinema Blend.
Предыдущая и вторая по счету лента "Kingsman: Золотое кольцо" вышла в 2017, а премьера приквела "Kingsman: Начало" запланирована на февраль 2021 года.
"Мы намерены развиваться дальше. У нас в работе телесериал и еще две-три франшизы во вселенной Kingsman", — уточнил Зиги Камаса, режиссер и исполнительный директор Marv Group, которая производит фильмы серии.
Подробности сюжетов пока не разглашаются, но не исключено, что какая-то информация появится после выхода "Kingsman: Начало" 12 февраля.
В приквеле главные роли исполнили Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Том Холландер, Даниэль Брюль, Джемма Артертон и другие.
Актер Марк Стронг - РИА Новости, 1920, 11.09.2019
11 сентября 2019, 23:44Культура
Звезду Kingsman лишили роли в "Игре престолов", заменив другим актером
 
КультураКино и сериалыНовости культурыРэйф Файнс
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые поняли, как экономить ключевой материал современной электроники
08:52Врач объяснила, почему нельзя воздерживаться от еды до новогодней ночи
08:51Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
08:49В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
Лента новостейМолния