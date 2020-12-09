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Режиссер рассказал, сколько частей будет у Kingsman
Режиссер рассказал, сколько частей будет у Kingsman
Стало известно, что Мэтью Вон планирует всего снять семь частей шпионского проекта Kingsman, сообщает Cinema Blend. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T06:50
2020-12-09T06:50
2020-12-09T06:51
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Стало известно, что Мэтью Вон планирует всего снять семь частей шпионского проекта Kingsman, сообщает Cinema Blend.Предыдущая и вторая по счету лента "Kingsman: Золотое кольцо" вышла в 2017, а премьера приквела "Kingsman: Начало" запланирована на февраль 2021 года."Мы намерены развиваться дальше. У нас в работе телесериал и еще две-три франшизы во вселенной Kingsman", — уточнил Зиги Камаса, режиссер и исполнительный директор Marv Group, которая производит фильмы серии. Подробности сюжетов пока не разглашаются, но не исключено, что какая-то информация появится после выхода "Kingsman: Начало" 12 февраля. В приквеле главные роли исполнили Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Том Холландер, Даниэль Брюль, Джемма Артертон и другие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, рэйф файнс
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости
. Стало известно, что Мэтью Вон планирует всего снять семь частей шпионского проекта Kingsman, сообщает
Cinema Blend.
Предыдущая и вторая по счету лента "Kingsman: Золотое кольцо" вышла в 2017, а премьера приквела "Kingsman: Начало" запланирована на февраль 2021 года.
"Мы намерены развиваться дальше. У нас в работе телесериал и еще две-три франшизы во вселенной Kingsman", — уточнил Зиги Камаса, режиссер и исполнительный директор Marv Group, которая производит фильмы серии.
Подробности сюжетов пока не разглашаются, но не исключено, что какая-то информация появится после выхода "Kingsman: Начало" 12 февраля.
В приквеле главные роли исполнили Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Том Холландер, Даниэль Брюль, Джемма Артертон и другие.