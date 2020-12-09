https://ria.ru/20201209/kater-1588386022.html

На Ямале главу села оштрафовали за закупку катера за 8,75 миллиона рублей

На Ямале главу села оштрафовали за закупку катера за 8,75 миллиона рублей

Главу села в Ямало-Ненецком автономном округе оштрафовали за муниципальную закупку катера стоимостью около 9 миллионов рублей, обосновать которую местная... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:40

2020-12-09T12:40

2020-12-09T12:40

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

тазовский район

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 дек - РИА Новости. Главу села в Ямало-Ненецком автономном округе оштрафовали за муниципальную закупку катера стоимостью около 9 миллионов рублей, обосновать которую местная администрация не смогла, сообщает региональная прокуратура."Установлено, что администрацией села Гыда осуществлена закупка лодки стоимостью 8,75 миллиона рублей, которая имеет избыточные потребительские свойства", - говорится в сообщении.Так, согласно аукционной документации, мощность двигателя приобретаемой лодки должна составлять не менее 300 лошадиных сил, сиденья - обязательно с откидывающимися подлокотниками, а диван в катере должен трансформироваться в постель, уточнили в ведомстве."Реальное обоснование потребности заказчика в приобретении лодки исключительно с указанными характеристиками глава поселения представить не смог", - пояснили в прокуратуре.Прокурор Тазовского района в этой связи возбудил в отношении главы села административное производство по статье КоАП РФ о включении в план закупок объекта, который не соответствует требованиям."Судом виновному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", - добавили в прокуратуре Ямала.

https://ria.ru/20201102/khabarovsk-1582692062.html

ямал

тазовский район

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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, тазовский район, общество