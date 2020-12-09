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Шоубиз
https://ria.ru/20201209/kardashian-1588265841.html
Сестры Кардашьян впервые за 42 года отменили рождественскую вечеринку
Сестры Кардашьян впервые за 42 года отменили рождественскую вечеринку
Американская телезвезда и предпринимательница Хлои Кардашьян заявила в твиттере, что ежегодная рождественская вечеринка, которую она проводит вместе со своей... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T06:11
2020-12-09T06:13
коронавирус covid-19
калифорния
шоубиз
знаменитости
звезды
кимберли кардашян
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Американская телезвезда и предпринимательница Хлои Кардашьян заявила в твиттере, что ежегодная рождественская вечеринка, которую она проводит вместе со своей большой семьей, отменяется впервые за 42 года. Одна из старших сестер Кардашьян рассказала об этом после того, как подписчица спросила у нее: "Состоится ли праздник?" "Из-за коронавируса ситуация в Калифорнии выходит из-под контроля. Поэтому мы решили, что в этом году не будем устраивать рождественскую вечеринку. Впервые с 1978 года. Это очень печально, но здоровье и безопасность сейчас превыше всего! К пандемии необходимо серьезно относиться", — пояснила она. По информации источника издания People, сестры Кардашьян до последнего надеялись, что не нарушат семейную традицию. Однако недавно власти штата Калифорния (СЩА), где проживают телезвезды, объявили, чтобы все жители оставались дома из-за увеличившихся случаев заражения COVID-19. В People уточняют, что устраивать пышные праздники в канун Рождества еще в 1970-х годах начала Крис Дженнер, мама сестер Кардашьян. В 2018 году эту обязанность на себя взяли ее дочери.
https://ria.ru/20201204/kardashian-1587518393.html
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коронавирус covid-19, калифорния, знаменитости, звезды, кимберли кардашян

Сестры Кардашьян впервые за 42 года отменили рождественскую вечеринку

06:11 09.12.2020 (обновлено: 06:13 09.12.2020)
 
© Фото : @khloekardashian/InstagramФото из Instagram Хлои Кардашьян
Фото из Instagram Хлои Кардашьян - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : @khloekardashian/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Американская телезвезда и предпринимательница Хлои Кардашьян заявила в твиттере, что ежегодная рождественская вечеринка, которую она проводит вместе со своей большой семьей, отменяется впервые за 42 года.
Одна из старших сестер Кардашьян рассказала об этом после того, как подписчица спросила у нее: "Состоится ли праздник?"
"Из-за коронавируса ситуация в Калифорнии выходит из-под контроля. Поэтому мы решили, что в этом году не будем устраивать рождественскую вечеринку. Впервые с 1978 года. Это очень печально, но здоровье и безопасность сейчас превыше всего! К пандемии необходимо серьезно относиться", — пояснила она.
По информации источника издания People, сестры Кардашьян до последнего надеялись, что не нарушат семейную традицию. Однако недавно власти штата Калифорния (СЩА), где проживают телезвезды, объявили, чтобы все жители оставались дома из-за увеличившихся случаев заражения COVID-19.
В People уточняют, что устраивать пышные праздники в канун Рождества еще в 1970-х годах начала Крис Дженнер, мама сестер Кардашьян. В 2018 году эту обязанность на себя взяли ее дочери.
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ШоубизКоронавирус COVID-19КалифорнияЗнаменитостизвездыКимберли Кардашян
 
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