https://ria.ru/20201209/kardashian-1588265841.html

Сестры Кардашьян впервые за 42 года отменили рождественскую вечеринку

Сестры Кардашьян впервые за 42 года отменили рождественскую вечеринку

Американская телезвезда и предпринимательница Хлои Кардашьян заявила в твиттере, что ежегодная рождественская вечеринка, которую она проводит вместе со своей... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T06:11

2020-12-09T06:11

2020-12-09T06:13

коронавирус covid-19

калифорния

шоубиз

знаменитости

звезды

кимберли кардашян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588269977_0:248:1080:856_1920x0_80_0_0_be361d628f14255dbf8d364f18e0d392.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Американская телезвезда и предпринимательница Хлои Кардашьян заявила в твиттере, что ежегодная рождественская вечеринка, которую она проводит вместе со своей большой семьей, отменяется впервые за 42 года. Одна из старших сестер Кардашьян рассказала об этом после того, как подписчица спросила у нее: "Состоится ли праздник?" "Из-за коронавируса ситуация в Калифорнии выходит из-под контроля. Поэтому мы решили, что в этом году не будем устраивать рождественскую вечеринку. Впервые с 1978 года. Это очень печально, но здоровье и безопасность сейчас превыше всего! К пандемии необходимо серьезно относиться", — пояснила она. По информации источника издания People, сестры Кардашьян до последнего надеялись, что не нарушат семейную традицию. Однако недавно власти штата Калифорния (СЩА), где проживают телезвезды, объявили, чтобы все жители оставались дома из-за увеличившихся случаев заражения COVID-19. В People уточняют, что устраивать пышные праздники в канун Рождества еще в 1970-х годах начала Крис Дженнер, мама сестер Кардашьян. В 2018 году эту обязанность на себя взяли ее дочери.

https://ria.ru/20201204/kardashian-1587518393.html

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, калифорния, знаменитости, звезды, кимберли кардашян