https://ria.ru/20201209/kapital-1588445290.html

Чистый отток капитала из России вырос в 1,8 раза с начала года

Чистый отток капитала из России вырос в 1,8 раза с начала года

Чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре составил 47,9 миллиарда долларов против 27 миллиардов долларов годом ранее, следует из материалов Банка России. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:14

2020-12-09T16:14

2020-12-09T16:14

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре составил 47,9 миллиарда долларов против 27 миллиардов долларов годом ранее, следует из материалов Банка России.Определяющим стало сокращение обязательств перед нерезидентами как банков, так и прочих секторов. Годом ранее показатель сформировался за счет банков, нарастивших свои иностранные активы и снизивших внешние обязательства, пояснил регулятор.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика