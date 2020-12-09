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Чистый отток капитала из России вырос в 1,8 раза с начала года
Чистый отток капитала из России вырос в 1,8 раза с начала года
Чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре составил 47,9 миллиарда долларов против 27 миллиардов долларов годом ранее, следует из материалов Банка России. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:14
2020-12-09T16:14
2020-12-09T16:14
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре составил 47,9 миллиарда долларов против 27 миллиардов долларов годом ранее, следует из материалов Банка России.Определяющим стало сокращение обязательств перед нерезидентами как банков, так и прочих секторов. Годом ранее показатель сформировался за счет банков, нарастивших свои иностранные активы и снизивших внешние обязательства, пояснил регулятор.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика