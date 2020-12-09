https://ria.ru/20201209/kandidaty-1588320379.html
Байден выбрал министров строительства и сельского хозяйства, сообщило СМИ
Байден выбрал министров строительства и сельского хозяйства, сообщило СМИ
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выдвинет еще двух министров - строительства и сельского хозяйства, сообщила газета Politico. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T02:02
2020-12-09T02:02
2020-12-09T02:02
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выдвинет еще двух министров - строительства и сельского хозяйства, сообщила газета Politico.По данным Axios, бывший губернатор Айовы Том Вилсак будет выдвинут на пост министра сельского хозяйства, а член палаты представителей от штата Огайо Марша Фадж - министерство жилищного строительства и городского развития. В случае утверждения сенатом Фадж станет первой женщиной-афроамериканкой, которая возглавляет это министерство с внутренней повесткой дня и бюджетом в 50 миллиардов долларов. Что до Вилсака, он считается давним другом и соратником Байдена.
https://ria.ru/20201209/kandidat-1588316483.html
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