https://ria.ru/20201209/kandidaty-1588320379.html

Байден выбрал министров строительства и сельского хозяйства, сообщило СМИ

Байден выбрал министров строительства и сельского хозяйства, сообщило СМИ

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выдвинет еще двух министров - строительства и сельского хозяйства, сообщила газета Politico. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T02:02

2020-12-09T02:02

2020-12-09T02:02

вашингтон

джо байден

айова

огайо

сша

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выдвинет еще двух министров - строительства и сельского хозяйства, сообщила газета Politico.По данным Axios, бывший губернатор Айовы Том Вилсак будет выдвинут на пост министра сельского хозяйства, а член палаты представителей от штата Огайо Марша Фадж - министерство жилищного строительства и городского развития. В случае утверждения сенатом Фадж станет первой женщиной-афроамериканкой, которая возглавляет это министерство с внутренней повесткой дня и бюджетом в 50 миллиардов долларов. Что до Вилсака, он считается давним другом и соратником Байдена.

https://ria.ru/20201209/kandidat-1588316483.html

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айова

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сша

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вашингтон, джо байден, айова, огайо, сша, в мире