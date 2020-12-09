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В штабе Байдена рассказали о заслугах кандидата на пост главы Пентагона
В штабе Байдена рассказали о заслугах кандидата на пост главы Пентагона
Штаб Джо Байдена отметил опыт и безупречную службу выдвиженца на пост главы Пентагона Ллойда Остина. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T00:27
2020-12-09T00:27
джеймс мэттис
ллойд остин
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
джо байден
ирак
сирия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Штаб Джо Байдена отметил опыт и безупречную службу выдвиженца на пост главы Пентагона Ллойда Остина.Ранее сообщалось, что Байден, выигравший, по предварительным данным, президентские выборы в США, выдвинет генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны."Выдвинутый на пост министра Остин с отличием служил в вооруженных силах четыре десятилетия, обладает глубоким опытом и имеет множество наград. Это командующий, который служил с отличием на нескольких наиболее важных постах в Пентагоне", - говорится в релизе.В штабе Байдена отметили, что Остин играл ключевую роль в борьбе с терроризмом в Сирии и в выводе американских войск из Ирака.Остин, в прошлом генерал сухопутных сил и глава Центрального командования ВС США, ушел в отставку в 2016 году. В связи с тем, что он ушел с активной военной службы недавно, ему понадобится специальное разрешение конгресса, чтобы занять гражданскую должность министра обороны. Подобное разрешение получал, например, первый шеф Пентагона при Дональде Трампе, также генерал в отставке Джеймс Мэттис.
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джеймс мэттис, ллойд остин, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, джо байден, ирак, сирия, сша, в мире

В штабе Байдена рассказали о заслугах кандидата на пост главы Пентагона

00:27 09.12.2020
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГенерал армии США Ллойд Джеймс Остин III
Генерал армии США Ллойд Джеймс Остин III - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Штаб Джо Байдена отметил опыт и безупречную службу выдвиженца на пост главы Пентагона Ллойда Остина.
Ранее сообщалось, что Байден, выигравший, по предварительным данным, президентские выборы в США, выдвинет генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны.
"Выдвинутый на пост министра Остин с отличием служил в вооруженных силах четыре десятилетия, обладает глубоким опытом и имеет множество наград. Это командующий, который служил с отличием на нескольких наиболее важных постах в Пентагоне", - говорится в релизе.
В штабе Байдена отметили, что Остин играл ключевую роль в борьбе с терроризмом в Сирии и в выводе американских войск из Ирака.
"Генерал Остин разделяет мое глубокое убеждение, что наша страна сильнее всего тогда, когда наше лидерство основывается не только на примерах нашей силы, но и на силе нашего примера", - заявил Байден.
Остин, в прошлом генерал сухопутных сил и глава Центрального командования ВС США, ушел в отставку в 2016 году. В связи с тем, что он ушел с активной военной службы недавно, ему понадобится специальное разрешение конгресса, чтобы занять гражданскую должность министра обороны. Подобное разрешение получал, например, первый шеф Пентагона при Дональде Трампе, также генерал в отставке Джеймс Мэттис.
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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