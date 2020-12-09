https://ria.ru/20201209/kandidat-1588316483.html

В штабе Байдена рассказали о заслугах кандидата на пост главы Пентагона

В штабе Байдена рассказали о заслугах кандидата на пост главы Пентагона

Штаб Джо Байдена отметил опыт и безупречную службу выдвиженца на пост главы Пентагона Ллойда Остина. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T00:27

2020-12-09T00:27

2020-12-09T00:27

джеймс мэттис

ллойд остин

вооруженные силы сша

министерство обороны сша

джо байден

ирак

сирия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588206323_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_a20d1dafd8de7448665c8184c0e3c3b2.jpg

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Штаб Джо Байдена отметил опыт и безупречную службу выдвиженца на пост главы Пентагона Ллойда Остина.Ранее сообщалось, что Байден, выигравший, по предварительным данным, президентские выборы в США, выдвинет генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны."Выдвинутый на пост министра Остин с отличием служил в вооруженных силах четыре десятилетия, обладает глубоким опытом и имеет множество наград. Это командующий, который служил с отличием на нескольких наиболее важных постах в Пентагоне", - говорится в релизе.В штабе Байдена отметили, что Остин играл ключевую роль в борьбе с терроризмом в Сирии и в выводе американских войск из Ирака.Остин, в прошлом генерал сухопутных сил и глава Центрального командования ВС США, ушел в отставку в 2016 году. В связи с тем, что он ушел с активной военной службы недавно, ему понадобится специальное разрешение конгресса, чтобы занять гражданскую должность министра обороны. Подобное разрешение получал, например, первый шеф Пентагона при Дональде Трампе, также генерал в отставке Джеймс Мэттис.

https://ria.ru/20201208/zdravookhranenie-1588310656.html

ирак

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джеймс мэттис, ллойд остин, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, джо байден, ирак, сирия, сша, в мире