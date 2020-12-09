https://ria.ru/20201209/kambodzha-1588486381.html
В Камбодже рассказали, как коронавирус повлиял на численность туристов
В Камбодже рассказали, как коронавирус повлиял на численность туристов
Камбоджа за первые десять месяцев этого года приняла 1 267 890 иностранных туристов, что на 76,1 меньше, чем за аналогичный период 2019-го, когда в страну... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:54
2020-12-09T18:54
2020-12-09T18:54
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
камбоджа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586975448_0:239:3069:1965_1920x0_80_0_0_8ac66f02d9422a0ff217d71d4b6b7d53.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Камбоджа за первые десять месяцев этого года приняла 1 267 890 иностранных туристов, что на 76,1 меньше, чем за аналогичный период 2019-го, когда в страну приехали 5 296 088 гостей, сообщает The Phnom Penh Post. На первом месте по численности оказались путешественники из Китая (314 291), но их стало на 84,5 процента меньше, чем в прошлом году. На 41,5, 74,8 и 71,6 процента сократились турпотоки из Таиланда, Вьетнама и США соответственно.Согласно информации министерства здравоохранения страны, с 12 декабря все пассажиры, направляющиеся в Камбоджу, в дополнение к остальным мерам должны пройти карантин в течение 14 дней по прибытии. Кроме того, необходимо сделать тест на коронавирус.По словам президента камбоджийской Ассоциации турагентов Чхай Сивлин, число международных прибытий будет только сокращаться до конца 2020 года.Она призвала правительство рассмотреть возможность предоставления туристическому сектору дополнительных налоговых льгот,чтобы смягчить последствия Covid-19, и позволить большему числу компаний сохранить свой персонал.
https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html
камбоджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586975448_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_2facf0175ca3152e150ab5a05dce45bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, камбоджа
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Камбоджа за первые десять месяцев этого года приняла 1 267 890 иностранных туристов, что на 76,1 меньше, чем за аналогичный период 2019-го, когда в страну приехали 5 296 088 гостей, сообщает
The Phnom Penh Post.
На первом месте по численности оказались путешественники из Китая (314 291), но их стало на 84,5 процента меньше, чем в прошлом году. На 41,5, 74,8 и 71,6 процента сократились турпотоки из Таиланда, Вьетнама и США соответственно.
Согласно информации министерства здравоохранения страны, с 12 декабря все пассажиры, направляющиеся в Камбоджу, в дополнение к остальным мерам должны пройти карантин в течение 14 дней по прибытии. Кроме того, необходимо сделать тест на коронавирус.
По словам президента камбоджийской Ассоциации турагентов Чхай Сивлин, число международных прибытий будет только сокращаться до конца 2020 года.
Она призвала правительство рассмотреть возможность предоставления туристическому сектору дополнительных налоговых льгот,чтобы смягчить последствия Covid-19, и позволить большему числу компаний сохранить свой персонал.