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Распространение нового коронавируса
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В Кузбассе продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Кузбассе продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Власти Кузбасса продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет в условиях распространения коронавируса до 23 декабря, сообщает оперштаб региона по борьбе с РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:21
2020-12-09T12:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 9 дек - РИА Новости. Власти Кузбасса продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет в условиях распространения коронавируса до 23 декабря, сообщает оперштаб региона по борьбе с коронавирусом.Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет действовал до 9 декабря.Пожилые люди могут покидать дом, чтобы посетить медицинскую организацию, аптеку, магазин, органы госвласти или местного самоуправления, МФЦ, а также в случаях, связанных с семейными нуждами или в иных экстренных и бытовых ситуациях. Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.По данным на среду, всего в Кемеровской области выявлено 22 522 случая заражения коронавирусом, 412 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 11 770 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, кемеровская область, общество

В Кузбассе продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

12:21 09.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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КЕМЕРОВО, 9 дек - РИА Новости. Власти Кузбасса продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет в условиях распространения коронавируса до 23 декабря, сообщает оперштаб региона по борьбе с коронавирусом.
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет действовал до 9 декабря.
"В Кузбассе продлен режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше. С учетом текущей эпидемической обстановки режим изоляции в домашних условиях для них продлевается до 23 декабря", – говорится в сообщении регионального оперштаба.
Пожилые люди могут покидать дом, чтобы посетить медицинскую организацию, аптеку, магазин, органы госвласти или местного самоуправления, МФЦ, а также в случаях, связанных с семейными нуждами или в иных экстренных и бытовых ситуациях. Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
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По данным на среду, всего в Кемеровской области выявлено 22 522 случая заражения коронавирусом, 412 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 11 770 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКемеровская областьОбщество
 
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