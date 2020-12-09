https://ria.ru/20201209/izolyatsiya-1588380894.html

В Кузбассе продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Кузбассе продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Власти Кузбасса продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет в условиях распространения коронавируса до 23 декабря, сообщает оперштаб региона по борьбе с РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:21

2020-12-09T12:21

2020-12-09T12:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

кемеровская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588275491_0:53:3002:1742_1920x0_80_0_0_52820df20e7b8380d74812add90bb1cf.jpg

КЕМЕРОВО, 9 дек - РИА Новости. Власти Кузбасса продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет в условиях распространения коронавируса до 23 декабря, сообщает оперштаб региона по борьбе с коронавирусом.Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет действовал до 9 декабря.Пожилые люди могут покидать дом, чтобы посетить медицинскую организацию, аптеку, магазин, органы госвласти или местного самоуправления, МФЦ, а также в случаях, связанных с семейными нуждами или в иных экстренных и бытовых ситуациях. Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.По данным на среду, всего в Кемеровской области выявлено 22 522 случая заражения коронавирусом, 412 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 11 770 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588376599.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, кемеровская область, общество