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Инфекционист объяснил смерть участников испытаний вакцины Pfizer
Инфекционист объяснил смерть участников испытаний вакцины Pfizer
Инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с "Московским Комсомольцем" объяснил смерть испытателей вакцины от коронавируса, созданной... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:54
2020-12-09T14:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
николай малышев
pfizer, inc.
сша
общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с "Московским Комсомольцем" объяснил смерть испытателей вакцины от коронавируса, созданной компаниям Pfizer и BioNTech.Малышев отметил, что он сталкивался с подобными вещами: люди умирали как от сопутствующих заболеваний, так и неожиданно. По его словам, некоторые заболевания проявляются во время исследований. При этом кандидатов тщательно обследуют, и через несколько дней их допускают к испытаниям."Бывает, что неделя прошла — как говорится, поезд уехал, людей уже нельзя брать на испытания, их обследование нужно проводить снова. Таковы законы. Но от смерти, повторюсь, никто не застрахован", — рассказал Малышев, отметив, что эффективность и качество вакцины не имеет к этому отношения.Ранее о гибели шести человек сообщалось в отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Как отмечается, два человека получили вакцину, а четыре — плацебо.В отчете говорится, что один испытуемый страдал ожирением и атеросклерозом — он скончался спустя три дня после введения первой дозы вакцины. Второй умер спустя 60 дней после введения второй дозы препарата — у него остановилось сердце. Два человека, получившие плацебо, умерли от инсульта и инфаркта, причина гибели еще двух участников испытаний устанавливается.В ноябре немецкая BioNTech и американская Pfizer сообщили об успешной третьей стадии клинических испытаний. Она показала эффективность в 95 процентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай малышев, pfizer, inc., сша, общество

Инфекционист объяснил смерть участников испытаний вакцины Pfizer

14:54 09.12.2020
 
© REUTERS / Carlo AllegriОфис компании Pfizer в Нью-Йорке
Офис компании Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© REUTERS / Carlo Allegri
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с "Московским Комсомольцем" объяснил смерть испытателей вакцины от коронавируса, созданной компаниям Pfizer и BioNTech.
Малышев отметил, что он сталкивался с подобными вещами: люди умирали как от сопутствующих заболеваний, так и неожиданно.
"Например, выявляется язва желудка или прободение — и человек гибнет", — пояснил инфекционист.
По его словам, некоторые заболевания проявляются во время исследований. При этом кандидатов тщательно обследуют, и через несколько дней их допускают к испытаниям.
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"Бывает, что неделя прошла — как говорится, поезд уехал, людей уже нельзя брать на испытания, их обследование нужно проводить снова. Таковы законы. Но от смерти, повторюсь, никто не застрахован", — рассказал Малышев, отметив, что эффективность и качество вакцины не имеет к этому отношения.
Ранее о гибели шести человек сообщалось в отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Как отмечается, два человека получили вакцину, а четыре — плацебо.
В отчете говорится, что один испытуемый страдал ожирением и атеросклерозом — он скончался спустя три дня после введения первой дозы вакцины. Второй умер спустя 60 дней после введения второй дозы препарата — у него остановилось сердце. Два человека, получившие плацебо, умерли от инсульта и инфаркта, причина гибели еще двух участников испытаний устанавливается.
В ноябре немецкая BioNTech и американская Pfizer сообщили об успешной третьей стадии клинических испытаний. Она показала эффективность в 95 процентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Николай МалышевPfizer, Inc.СШАОбщество
 
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