https://ria.ru/20201209/ispytateli-1588427647.html

Инфекционист объяснил смерть участников испытаний вакцины Pfizer

Инфекционист объяснил смерть участников испытаний вакцины Pfizer

Инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с "Московским Комсомольцем" объяснил смерть испытателей вакцины от коронавируса, созданной... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:54

2020-12-09T14:54

2020-12-09T14:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

николай малышев

pfizer, inc.

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584969291_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_f2df95686820312d047cf0985e3e1ae7.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с "Московским Комсомольцем" объяснил смерть испытателей вакцины от коронавируса, созданной компаниям Pfizer и BioNTech.Малышев отметил, что он сталкивался с подобными вещами: люди умирали как от сопутствующих заболеваний, так и неожиданно. По его словам, некоторые заболевания проявляются во время исследований. При этом кандидатов тщательно обследуют, и через несколько дней их допускают к испытаниям."Бывает, что неделя прошла — как говорится, поезд уехал, людей уже нельзя брать на испытания, их обследование нужно проводить снова. Таковы законы. Но от смерти, повторюсь, никто не застрахован", — рассказал Малышев, отметив, что эффективность и качество вакцины не имеет к этому отношения.Ранее о гибели шести человек сообщалось в отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Как отмечается, два человека получили вакцину, а четыре — плацебо.В отчете говорится, что один испытуемый страдал ожирением и атеросклерозом — он скончался спустя три дня после введения первой дозы вакцины. Второй умер спустя 60 дней после введения второй дозы препарата — у него остановилось сердце. Два человека, получившие плацебо, умерли от инсульта и инфаркта, причина гибели еще двух участников испытаний устанавливается.В ноябре немецкая BioNTech и американская Pfizer сообщили об успешной третьей стадии клинических испытаний. Она показала эффективность в 95 процентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай малышев, pfizer, inc., сша, общество