https://ria.ru/20201209/investitsii-1588478397.html

Татарстан привлек около $12 млрд иностранных инвестиций с 2010 года

Татарстан привлек около $12 млрд иностранных инвестиций с 2010 года

Татарстан с 2010 года привлёк около 12 миллиардов долларов иностранных инвестиций, инвестиционная деятельность республики постоянно совершенствуется, заявил... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:18

2020-12-09T18:18

2020-12-09T18:18

республика татарстан

россия

российский экспортный центр

снг

шос

рустам минниханов

казань

экономика

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КАЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Татарстан с 2010 года привлёк около 12 миллиардов долларов иностранных инвестиций, инвестиционная деятельность республики постоянно совершенствуется, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.Минниханов подчеркнул, что инвестиционной деятельности Татарстан уделяет большое внимание. Совершенствуется инвестиционная инфраструктура, развиваются государственные инвестиционные институты, разработаны меры поддержки инвесторов.В целом, по словам главы республики, Татарстан является экспортно-ориентированным регионом, на экспорт идет порядка половины объемов производимой в регионе продукции. Республика развивает международные связи порядка 30 лет. Сегодня активная внешнеторговая деятельность ведётся с более чем 130 странами. Развивается стратегическое партнерство со странами СНГ, БРИКС, ШОС. Также в Татарстане представлены многие ведущие мировые бренды.По объемам внешнеторгового оборота Татарстан занимает шестое место среди субъектов России и первое место в Приволжском федеральном округе, отметил Минниханов. В 2019 году внешнеторговый оборот составил 15,7 миллиарда долларов, в том числе экспорт – 12,6 миллиарда долларов. В структуре экспорта представлена не только нефть, но и широкая гамма продукции химии и нефтехимии, машиностроения, продовольственные товары и сырье, медицинское оборудование и фармацевтика, различные услуги. Важнейшим направлением работы, по его словам, является повышение конкурентоспособности продукции республиканских предприятий.Для наращивания экспорта несырьевых неэнергетических товаров в Татарстане принята стратегия развития экспорта до 2025 года. Работа республиканских органов власти ведется в постоянном взаимодействии с Российским экспортным центром, действует Центр поддержки экспорта Татарстана, создан экспортный совет республики. Развитию международных связей способствуют дипломатические учреждения, работающие в Казани, и развитая сеть из 14 представительств республики за рубежом различного статуса.

https://ria.ru/20201207/turizm-1588087945.html

https://ria.ru/20201203/tatarstan-1587485322.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский экспортный центр, снг, шос, рустам минниханов, казань, экономика