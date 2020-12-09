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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201209/investitsii-1588478397.html
Татарстан привлек около $12 млрд иностранных инвестиций с 2010 года
Татарстан привлек около $12 млрд иностранных инвестиций с 2010 года
Татарстан с 2010 года привлёк около 12 миллиардов долларов иностранных инвестиций, инвестиционная деятельность республики постоянно совершенствуется, заявил... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:18
2020-12-09T18:18
республика татарстан
россия
российский экспортный центр
снг
шос
рустам минниханов
казань
экономика
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КАЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Татарстан с 2010 года привлёк около 12 миллиардов долларов иностранных инвестиций, инвестиционная деятельность республики постоянно совершенствуется, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.Минниханов подчеркнул, что инвестиционной деятельности Татарстан уделяет большое внимание. Совершенствуется инвестиционная инфраструктура, развиваются государственные инвестиционные институты, разработаны меры поддержки инвесторов.В целом, по словам главы республики, Татарстан является экспортно-ориентированным регионом, на экспорт идет порядка половины объемов производимой в регионе продукции. Республика развивает международные связи порядка 30 лет. Сегодня активная внешнеторговая деятельность ведётся с более чем 130 странами. Развивается стратегическое партнерство со странами СНГ, БРИКС, ШОС. Также в Татарстане представлены многие ведущие мировые бренды.По объемам внешнеторгового оборота Татарстан занимает шестое место среди субъектов России и первое место в Приволжском федеральном округе, отметил Минниханов. В 2019 году внешнеторговый оборот составил 15,7 миллиарда долларов, в том числе экспорт – 12,6 миллиарда долларов. В структуре экспорта представлена не только нефть, но и широкая гамма продукции химии и нефтехимии, машиностроения, продовольственные товары и сырье, медицинское оборудование и фармацевтика, различные услуги. Важнейшим направлением работы, по его словам, является повышение конкурентоспособности продукции республиканских предприятий.Для наращивания экспорта несырьевых неэнергетических товаров в Татарстане принята стратегия развития экспорта до 2025 года. Работа республиканских органов власти ведется в постоянном взаимодействии с Российским экспортным центром, действует Центр поддержки экспорта Татарстана, создан экспортный совет республики. Развитию международных связей способствуют дипломатические учреждения, работающие в Казани, и развитая сеть из 14 представительств республики за рубежом различного статуса.
https://ria.ru/20201207/turizm-1588087945.html
https://ria.ru/20201203/tatarstan-1587485322.html
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россия, российский экспортный центр, снг, шос, рустам минниханов, казань, экономика

Татарстан привлек около $12 млрд иностранных инвестиций с 2010 года

18:18 09.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанк"Дворец земледельцев" в Казани
Дворец земледельцев в Казани - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Татарстан с 2010 года привлёк около 12 миллиардов долларов иностранных инвестиций, инвестиционная деятельность республики постоянно совершенствуется, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Татарстан – лидер российского национального рейтинга состояния инвестклимата. В период с 2010 года в республику поступило около 12 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Продукция создаваемых совместных предприятий не только распространяется в России, но и идет на экспорт", - цитирует слова Минниханова на форуме "Сделано в России" его пресс-служба.

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Минниханов подчеркнул, что инвестиционной деятельности Татарстан уделяет большое внимание. Совершенствуется инвестиционная инфраструктура, развиваются государственные инвестиционные институты, разработаны меры поддержки инвесторов.
В целом, по словам главы республики, Татарстан является экспортно-ориентированным регионом, на экспорт идет порядка половины объемов производимой в регионе продукции. Республика развивает международные связи порядка 30 лет. Сегодня активная внешнеторговая деятельность ведётся с более чем 130 странами. Развивается стратегическое партнерство со странами СНГ, БРИКС, ШОС. Также в Татарстане представлены многие ведущие мировые бренды.
По объемам внешнеторгового оборота Татарстан занимает шестое место среди субъектов России и первое место в Приволжском федеральном округе, отметил Минниханов. В 2019 году внешнеторговый оборот составил 15,7 миллиарда долларов, в том числе экспорт – 12,6 миллиарда долларов. В структуре экспорта представлена не только нефть, но и широкая гамма продукции химии и нефтехимии, машиностроения, продовольственные товары и сырье, медицинское оборудование и фармацевтика, различные услуги. Важнейшим направлением работы, по его словам, является повышение конкурентоспособности продукции республиканских предприятий.
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Для наращивания экспорта несырьевых неэнергетических товаров в Татарстане принята стратегия развития экспорта до 2025 года. Работа республиканских органов власти ведется в постоянном взаимодействии с Российским экспортным центром, действует Центр поддержки экспорта Татарстана, создан экспортный совет республики. Развитию международных связей способствуют дипломатические учреждения, работающие в Казани, и развитая сеть из 14 представительств республики за рубежом различного статуса.
 
Республика ТатарстанРоссияРоссийский экспортный центрСНГШОСРустам МиннихановКазаньЭкономика
 
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