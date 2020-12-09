Татарстан привлек около $12 млрд иностранных инвестиций с 2010 года
КАЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Татарстан с 2010 года привлёк около 12 миллиардов долларов иностранных инвестиций, инвестиционная деятельность республики постоянно совершенствуется, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
"Татарстан – лидер российского национального рейтинга состояния инвестклимата. В период с 2010 года в республику поступило около 12 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Продукция создаваемых совместных предприятий не только распространяется в России, но и идет на экспорт", - цитирует слова Минниханова на форуме "Сделано в России" его пресс-служба.
Минниханов подчеркнул, что инвестиционной деятельности Татарстан уделяет большое внимание. Совершенствуется инвестиционная инфраструктура, развиваются государственные инвестиционные институты, разработаны меры поддержки инвесторов.
В целом, по словам главы республики, Татарстан является экспортно-ориентированным регионом, на экспорт идет порядка половины объемов производимой в регионе продукции. Республика развивает международные связи порядка 30 лет. Сегодня активная внешнеторговая деятельность ведётся с более чем 130 странами. Развивается стратегическое партнерство со странами СНГ, БРИКС, ШОС. Также в Татарстане представлены многие ведущие мировые бренды.
По объемам внешнеторгового оборота Татарстан занимает шестое место среди субъектов России и первое место в Приволжском федеральном округе, отметил Минниханов. В 2019 году внешнеторговый оборот составил 15,7 миллиарда долларов, в том числе экспорт – 12,6 миллиарда долларов. В структуре экспорта представлена не только нефть, но и широкая гамма продукции химии и нефтехимии, машиностроения, продовольственные товары и сырье, медицинское оборудование и фармацевтика, различные услуги. Важнейшим направлением работы, по его словам, является повышение конкурентоспособности продукции республиканских предприятий.
Для наращивания экспорта несырьевых неэнергетических товаров в Татарстане принята стратегия развития экспорта до 2025 года. Работа республиканских органов власти ведется в постоянном взаимодействии с Российским экспортным центром, действует Центр поддержки экспорта Татарстана, создан экспортный совет республики. Развитию международных связей способствуют дипломатические учреждения, работающие в Казани, и развитая сеть из 14 представительств республики за рубежом различного статуса.