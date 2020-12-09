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https://ria.ru/20201209/investitsii-1588329931.html
В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
Московский инновационный кластер (МИК) запустил на платформе i.moscow бесплатный сервис "Инвестиционная упаковка проекта", который поспособствует привлечению... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T08:12
2020-12-09T08:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
москва
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Московский инновационный кластер (МИК) запустил на платформе i.moscow бесплатный сервис "Инвестиционная упаковка проекта", который поспособствует привлечению инвестиций в стартапы, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.Отмечается, что для отобранных стартапов разработают инвестиционную презентацию и финансовую модель, после чего представят инвестиционному комитету. Каждому предпринимателю МИК предложит календарь мероприятий и встреч с инвесторами, которые помогут привлечь финансирование.По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, которые приводятся на сайт, это решение актуально для технологических стартапов в сфере образования, биомедицины, финансов и других отраслей.Московский инновационный кластер создан для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом. Оператором кластера является фонд "Московский инновационный кластер" - специализированная организация, учрежденная правительством Москвы, которая администрирует процессы, присваивает статусы, обеспечивает работу IT-платформы, сопровождает деятельность участников и претендентов на статус участника. Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет.
https://ria.ru/20201207/investitsii-1587954907.html
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60
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), москва, экономика

В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы

08:12 09.12.2020
 
© Fotolia / VegeНадпись "Стартап"
Надпись Стартап - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Fotolia / Vege
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Московский инновационный кластер (МИК) запустил на платформе i.moscow бесплатный сервис "Инвестиционная упаковка проекта", который поспособствует привлечению инвестиций в стартапы, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Новый сервис решает одну из важнейших задач технологических стартапов — привлечение средств. Для этого проект нужно сделать инвестиционно привлекательным: определить целевую аудиторию и конкурентные преимущества, подготовить финансовую модель. Участникам в течение трех месяцев будут помогать с продвижением в инвестиционном сообществе", - приводятся на сайте слова заммэра Натальи Сергуниной.
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Отмечается, что для отобранных стартапов разработают инвестиционную презентацию и финансовую модель, после чего представят инвестиционному комитету. Каждому предпринимателю МИК предложит календарь мероприятий и встреч с инвесторами, которые помогут привлечь финансирование.
По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, которые приводятся на сайт, это решение актуально для технологических стартапов в сфере образования, биомедицины, финансов и других отраслей.
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"Сервис позволит объединить спрос и предложение на инвестиции на единой цифровой платформе. Воспользоваться им могут основатели технологических проектов с прототипом или минимально жизнеспособным продуктом (MVP), готовые к выходу на рынок. Стартапы, прошедшие дополнительную экспертизу, смогут претендовать на получение до 36 миллионов рублей от Фонда развития венчурного инвестирования города Москвы", - добавляется в сообщении.
Московский инновационный кластер создан для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом. Оператором кластера является фонд "Московский инновационный кластер" - специализированная организация, учрежденная правительством Москвы, которая администрирует процессы, присваивает статусы, обеспечивает работу IT-платформы, сопровождает деятельность участников и претендентов на статус участника. Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАлексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)МоскваЭкономика
 
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