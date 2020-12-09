https://ria.ru/20201209/investitsii-1588329931.html

В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы

В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы

Московский инновационный кластер (МИК) запустил на платформе i.moscow бесплатный сервис "Инвестиционная упаковка проекта", который поспособствует привлечению... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T08:12

2020-12-09T08:12

2020-12-09T08:12

москва сегодня: мегаполис для жизни

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149838/76/1498387681_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_e85621429b49999510bd0316e7b5d497.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Московский инновационный кластер (МИК) запустил на платформе i.moscow бесплатный сервис "Инвестиционная упаковка проекта", который поспособствует привлечению инвестиций в стартапы, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.Отмечается, что для отобранных стартапов разработают инвестиционную презентацию и финансовую модель, после чего представят инвестиционному комитету. Каждому предпринимателю МИК предложит календарь мероприятий и встреч с инвесторами, которые помогут привлечь финансирование.По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, которые приводятся на сайт, это решение актуально для технологических стартапов в сфере образования, биомедицины, финансов и других отраслей.Московский инновационный кластер создан для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом. Оператором кластера является фонд "Московский инновационный кластер" - специализированная организация, учрежденная правительством Москвы, которая администрирует процессы, присваивает статусы, обеспечивает работу IT-платформы, сопровождает деятельность участников и претендентов на статус участника. Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет.

https://ria.ru/20201207/investitsii-1587954907.html

https://ria.ru/20201207/reklama-1587952961.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), москва, экономика