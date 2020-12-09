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Привлекшие внимание Путина продукты подорожали сильнее инфляции
Привлекшие внимание Путина продукты подорожали сильнее инфляции
Продукты, бурный рост цен на которые возмутил Владимира Путина, на прошлой неделе подорожали сильнее инфляции, сообщил Росстат. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T19:10
2020-12-09T21:34
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Продукты, бурный рост цен на которые возмутил Владимира Путина, на прошлой неделе подорожали сильнее инфляции, сообщил Росстат.Президент ранее в среду на совещании по экономическим вопросам обратил внимание на рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб. Он подчеркнул, что подорожание этих базовых продуктов питания никак не связано с пандемией, а вызвано попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Общая инфляция за последнюю неделю составила 0,2%. По данным статистического ведомства, с 1 по 7 декабря 2020 года сильнее всего подорожали куриные яйца — на 3,2% и подсолнечное масло — на 1,7%.Сахарный песок вырос в цене на 0,7%. С 24 по 30 ноября он подорожал на 0,8%, с 17 по 23 ноября — на 1,3%, подсолнечное масло — на 1,1% и на 1,6% соответственно, яйца — на 1,8% и 1,4% соответственно.В результате с конца декабря 2019 года рост цен на сахар составил уже 72,7%, на подсолнечное масло — 25,9%, яйца подорожали на 4,9%.Пшеничная мука, ржаной хлеб, вермишель и макаронные изделия за неделю подорожали на 0,3%.С начала года рост цен на пшеничную муку составил 12,7%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 10,8%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — 7,4%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов — семь процентов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201209/putin-1588444011.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир путин, экономика

Привлекшие внимание Путина продукты подорожали сильнее инфляции

19:10 09.12.2020 (обновлено: 21:34 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Продукты, бурный рост цен на которые возмутил Владимира Путина, на прошлой неделе подорожали сильнее инфляции, сообщил Росстат.
Президент ранее в среду на совещании по экономическим вопросам обратил внимание на рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб. Он подчеркнул, что подорожание этих базовых продуктов питания никак не связано с пандемией, а вызвано попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
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Общая инфляция за последнюю неделю составила 0,2%.
По данным статистического ведомства, с 1 по 7 декабря 2020 года сильнее всего подорожали куриные яйца — на 3,2% и подсолнечное масло — на 1,7%.
Сахарный песок вырос в цене на 0,7%. С 24 по 30 ноября он подорожал на 0,8%, с 17 по 23 ноября — на 1,3%, подсолнечное масло — на 1,1% и на 1,6% соответственно, яйца — на 1,8% и 1,4% соответственно.
В результате с конца декабря 2019 года рост цен на сахар составил уже 72,7%, на подсолнечное масло — 25,9%, яйца подорожали на 4,9%.
Пшеничная мука, ржаной хлеб, вермишель и макаронные изделия за неделю подорожали на 0,3%.
С начала года рост цен на пшеничную муку составил 12,7%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 10,8%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — 7,4%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов — семь процентов.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Владимир ПутинЭкономика
 
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