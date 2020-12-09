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РИА Наука
https://ria.ru/20201209/indusy-1588425639.html
Археологи установили, что древние индусы придерживались мясной диеты
Археологи установили, что древние индусы придерживались мясной диеты
Британские и индийские археологи изучили состав липидов, сохранившихся на керамической посуде, найденной при раскопках на северо-западе Индии, и пришли к... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:44
2020-12-09T17:15
риа наука
археология
уттар-прадеш
кембриджский университет
пакистан
индия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Британские и индийские археологи изучили состав липидов, сохранившихся на керамической посуде, найденной при раскопках на северо-западе Индии, и пришли к выводу, что в рационе представителей древней Индской цивилизации преобладала пища животного происхождения. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science.Исследователи из Кембриджского университета и Департамента древней истории Бенаресского индуистского университета в городе Варанси в Индии изучили остатки жиров на древней керамике из поселений долины Инда III-II тысячелетий до нашей эры на территории современных штатов Харьяна и Уттар-Прадеш — городов Ракхигархи, Фармана и Масудпур.Анализ липидных остатков выявил преобладание продуктов животного происхождения — мяса свиней, крупного рогатого скота, буйволов, овец и коз, а также, возможно, молочных продуктов.Авторы отмечают, что идентификация конкретных соединений в липидных экстрактах указывает на растительные и животные продукты, которые ранее хранились в сосудах. Кроме того, изотопный анализ жирных кислот позволяет различать виды мяса и молока."Изучение остатков липидов включает извлечение и идентификацию жиров и масел, которые впитали древние керамические сосуды во время их использования в прошлом, — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова первого автора статьи доктора Акшиты Сурьянараян (Akshyeta Suryanarayan). — Липиды менее подвержены деградации и были обнаружены в керамике из археологических сайтов по всему миру. Однако в Южной Азии пока очень мало подобных исследований".Это первое изучение абсорбированных остатков липидов в керамике из древних поселений долины Инда. Его результаты указывают на то, что древние индусы придерживались мясной диеты."Некоторые результаты были весьма неожиданными. Например, в одних местах мы обнаружили преобладание жиров нежвачных животных, таких как свиньи, хотя в других поселениях Инда они не были обнаружены, — продолжает Сурьянараян. — Также недостаточно прямых доказательств использования молочных продуктов. Ранее сообщалось об обнаружении молочных продуктов в чашах из Гуджарата. Возможно, существовали региональные различия".Ученые надеются, что дальнейший анализ большего количества сосудов из разных мест поможет им установить эти различия.Есть также свидетельства того, что сельские поселения на северо-западе Индии использовали тот же набор продуктов, что и жители Хараппы — главного центра Индской цивилизации III-II тысячелетий до нашей эры, расположенного на территории современного Пакистана."Продукты, используемые в сельских и городских поселениях долины Инда на северо-западе Индии, аналогичны тем, что мы видим для зрелого периода Хараппы — 2600-1900 годы до нашей эры, — отмечает руководитель исследования доктор Кэмерон Петри (Cameron Petrie) из Кембриджского университета. — Это говорит о том, что даже если городские и сельские поселения были самобытными, и люди, живущие в них, использовали разные виды керамики, они могли иметь общие кулинарные обычаи и способы приготовления пищи".Авторы считают, что на северо-западе Индии, также как в Хараппе, диета изменилась вместе с изменениями климата — переходом от влажного тропического к более засушливому.
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археология, уттар-прадеш, кембриджский университет, пакистан, индия

Археологи установили, что древние индусы придерживались мясной диеты

14:44 09.12.2020 (обновлено: 17:15 09.12.2020)
 
© Фото : Akshyeta SuryanarayanПервый автор статьи Акшета Сурьянараян отбирает образцы керамики для анализа остатков пищи
Первый автор статьи Акшета Сурьянараян отбирает образцы керамики для анализа остатков пищи - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : Akshyeta Suryanarayan
Первый автор статьи Акшета Сурьянараян отбирает образцы керамики для анализа остатков пищи
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Британские и индийские археологи изучили состав липидов, сохранившихся на керамической посуде, найденной при раскопках на северо-западе Индии, и пришли к выводу, что в рационе представителей древней Индской цивилизации преобладала пища животного происхождения. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science.
Исследователи из Кембриджского университета и Департамента древней истории Бенаресского индуистского университета в городе Варанси в Индии изучили остатки жиров на древней керамике из поселений долины Инда III-II тысячелетий до нашей эры на территории современных штатов Харьяна и Уттар-Прадеш — городов Ракхигархи, Фармана и Масудпур.
Анализ липидных остатков выявил преобладание продуктов животного происхождения — мяса свиней, крупного рогатого скота, буйволов, овец и коз, а также, возможно, молочных продуктов.
Авторы отмечают, что идентификация конкретных соединений в липидных экстрактах указывает на растительные и животные продукты, которые ранее хранились в сосудах. Кроме того, изотопный анализ жирных кислот позволяет различать виды мяса и молока.
"Изучение остатков липидов включает извлечение и идентификацию жиров и масел, которые впитали древние керамические сосуды во время их использования в прошлом, — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова первого автора статьи доктора Акшиты Сурьянараян (Akshyeta Suryanarayan). — Липиды менее подвержены деградации и были обнаружены в керамике из археологических сайтов по всему миру. Однако в Южной Азии пока очень мало подобных исследований".
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Это первое изучение абсорбированных остатков липидов в керамике из древних поселений долины Инда. Его результаты указывают на то, что древние индусы придерживались мясной диеты.
"Некоторые результаты были весьма неожиданными. Например, в одних местах мы обнаружили преобладание жиров нежвачных животных, таких как свиньи, хотя в других поселениях Инда они не были обнаружены, — продолжает Сурьянараян. — Также недостаточно прямых доказательств использования молочных продуктов. Ранее сообщалось об обнаружении молочных продуктов в чашах из Гуджарата. Возможно, существовали региональные различия".
Ученые надеются, что дальнейший анализ большего количества сосудов из разных мест поможет им установить эти различия.
Есть также свидетельства того, что сельские поселения на северо-западе Индии использовали тот же набор продуктов, что и жители Хараппы — главного центра Индской цивилизации III-II тысячелетий до нашей эры, расположенного на территории современного Пакистана.
"Продукты, используемые в сельских и городских поселениях долины Инда на северо-западе Индии, аналогичны тем, что мы видим для зрелого периода Хараппы — 2600-1900 годы до нашей эры, — отмечает руководитель исследования доктор Кэмерон Петри (Cameron Petrie) из Кембриджского университета. — Это говорит о том, что даже если городские и сельские поселения были самобытными, и люди, живущие в них, использовали разные виды керамики, они могли иметь общие кулинарные обычаи и способы приготовления пищи".
Авторы считают, что на северо-западе Индии, также как в Хараппе, диета изменилась вместе с изменениями климата — переходом от влажного тропического к более засушливому.
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