https://ria.ru/20201209/indusy-1588425639.html

Археологи установили, что древние индусы придерживались мясной диеты

Археологи установили, что древние индусы придерживались мясной диеты

Британские и индийские археологи изучили состав липидов, сохранившихся на керамической посуде, найденной при раскопках на северо-западе Индии, и пришли к... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:44

2020-12-09T14:44

2020-12-09T17:15

риа наука

археология

уттар-прадеш

кембриджский университет

пакистан

индия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Британские и индийские археологи изучили состав липидов, сохранившихся на керамической посуде, найденной при раскопках на северо-западе Индии, и пришли к выводу, что в рационе представителей древней Индской цивилизации преобладала пища животного происхождения. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science.Исследователи из Кембриджского университета и Департамента древней истории Бенаресского индуистского университета в городе Варанси в Индии изучили остатки жиров на древней керамике из поселений долины Инда III-II тысячелетий до нашей эры на территории современных штатов Харьяна и Уттар-Прадеш — городов Ракхигархи, Фармана и Масудпур.Анализ липидных остатков выявил преобладание продуктов животного происхождения — мяса свиней, крупного рогатого скота, буйволов, овец и коз, а также, возможно, молочных продуктов.Авторы отмечают, что идентификация конкретных соединений в липидных экстрактах указывает на растительные и животные продукты, которые ранее хранились в сосудах. Кроме того, изотопный анализ жирных кислот позволяет различать виды мяса и молока."Изучение остатков липидов включает извлечение и идентификацию жиров и масел, которые впитали древние керамические сосуды во время их использования в прошлом, — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова первого автора статьи доктора Акшиты Сурьянараян (Akshyeta Suryanarayan). — Липиды менее подвержены деградации и были обнаружены в керамике из археологических сайтов по всему миру. Однако в Южной Азии пока очень мало подобных исследований".Это первое изучение абсорбированных остатков липидов в керамике из древних поселений долины Инда. Его результаты указывают на то, что древние индусы придерживались мясной диеты."Некоторые результаты были весьма неожиданными. Например, в одних местах мы обнаружили преобладание жиров нежвачных животных, таких как свиньи, хотя в других поселениях Инда они не были обнаружены, — продолжает Сурьянараян. — Также недостаточно прямых доказательств использования молочных продуктов. Ранее сообщалось об обнаружении молочных продуктов в чашах из Гуджарата. Возможно, существовали региональные различия".Ученые надеются, что дальнейший анализ большего количества сосудов из разных мест поможет им установить эти различия.Есть также свидетельства того, что сельские поселения на северо-западе Индии использовали тот же набор продуктов, что и жители Хараппы — главного центра Индской цивилизации III-II тысячелетий до нашей эры, расположенного на территории современного Пакистана."Продукты, используемые в сельских и городских поселениях долины Инда на северо-западе Индии, аналогичны тем, что мы видим для зрелого периода Хараппы — 2600-1900 годы до нашей эры, — отмечает руководитель исследования доктор Кэмерон Петри (Cameron Petrie) из Кембриджского университета. — Это говорит о том, что даже если городские и сельские поселения были самобытными, и люди, живущие в них, использовали разные виды керамики, они могли иметь общие кулинарные обычаи и способы приготовления пищи".Авторы считают, что на северо-западе Индии, также как в Хараппе, диета изменилась вместе с изменениями климата — переходом от влажного тропического к более засушливому.

https://ria.ru/20201202/skulptury-1587362062.html

https://ria.ru/20201120/mikrobiom-1585564754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, уттар-прадеш, кембриджский университет, пакистан, индия