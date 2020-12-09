https://ria.ru/20201209/gosduma-1588398638.html
Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту
Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту
Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту России и его семье. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:15
2020-12-09T13:15
2020-12-09T13:53
россия
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
политика
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту России и его семье.Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Она соответствует принятым летом поправкам в Конституцию.Документ вносит изменения в третью статью Федерального закона "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".Если его примут, неприкосновенность экс-главы государства будет означать, что его нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру. Это правило распространится на занимаемые бывшим президентом жилые и служебные помещения, используемые им автомобили, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, а также переписку.Лишить таких гарантий экс-лидера может только Совфед на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. При этом обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.Решение о выдвижении обвинения и отмене привилегии должны принять две трети парламентариев каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов Госдумы и при наличии заключения ее специальной комиссии.Верхняя палата должна решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. В противном случае оно отклоняется.
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россия, андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, политика
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Госдума
приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту России и его семье.
Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников
и сенатор Андрей Клишас
. Она соответствует принятым летом поправкам в Конституцию.
Документ вносит изменения в третью статью Федерального закона "О гарантиях президенту Российской Федерации
, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".
Если его примут, неприкосновенность экс-главы государства будет означать, что его нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру.
Это правило распространится на занимаемые бывшим президентом жилые и служебные помещения, используемые им автомобили, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, а также переписку.
Лишить таких гарантий экс-лидера может только Совфед на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. При этом обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.
Решение о выдвижении обвинения и отмене привилегии должны принять две трети парламентариев каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов Госдумы и при наличии заключения ее специальной комиссии.
Верхняя палата должна решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. В противном случае оно отклоняется.