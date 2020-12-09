https://ria.ru/20201209/gonka-1588508973.html

Пенс обвинил Россию и Китай в разработке космического оружия

Пенс обвинил Россию и Китай в разработке космического оружия

Начатая в 50-х годах космическая гонка продолжается, США лидируют в ней, несмотря на растущую конкуренцию со стороны РФ и КНР, заявил на заседании Национального РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T21:39

2020-12-09T21:39

2020-12-09T21:56

майк пенс

в мире

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космос - риа наука

китай

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ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Начатая в 50-х годах космическая гонка продолжается, США лидируют в ней, несмотря на растущую конкуренцию со стороны РФ и КНР, заявил на заседании Национального космического совета вице-президент США Майк Пенс.По его словам, "Китай и Россия продолжают разрабатывать космическое оружие".По его словам, "Китай стремительно становится серьезным конкурентом (США) в космосе, также как и в других сферах экономики на Земле".Он напомнил, что именно для защиты интересов США в космосе были созданы космические силы. "Это соревнование, которое мы выигрываем сегодня и будем выигрывать в предстоящих поколениях", - заверил Пенс.

https://ria.ru/20200805/1575397198.html

https://ria.ru/20200703/1573822029.html

россия

китай

сша

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майк пенс, в мире, россия, космос - риа наука, китай, сша