Пенс обвинил Россию и Китай в разработке космического оружия
21:39 09.12.2020 (обновлено: 21:56 09.12.2020)
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на космодроме Космического центра им. Дж. Ф. Кеннеди
"Космос – это вакуум, но в вопросах национальной безопасности мы не действуем в вакууме. Начатая в 50-х годах космическая гонка продолжается, мы лидируем, но мы не одни", - сказал вице-президент США.
5 августа, 13:04Эксперт рассказал о перспективах вывода оружия в космос
По его словам, "Китай и Россия продолжают разрабатывать космическое оружие".
"Россия ранее в этом году продемонстрировала базирующееся в космосе противоспутниковое оружие, Китай создал новую пилотируемую станцию и их беспилотный корабль вернет образцы (грунта) с Луны в ближайшие недели", - сказал Пенс.
По его словам, "Китай стремительно становится серьезным конкурентом (США) в космосе, также как и в других сферах экономики на Земле".
Он напомнил, что именно для защиты интересов США в космосе были созданы космические силы. "Это соревнование, которое мы выигрываем сегодня и будем выигрывать в предстоящих поколениях", - заверил Пенс.