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Пенс обвинил Россию и Китай в разработке космического оружия
Пенс обвинил Россию и Китай в разработке космического оружия
Начатая в 50-х годах космическая гонка продолжается, США лидируют в ней, несмотря на растущую конкуренцию со стороны РФ и КНР, заявил на заседании Национального РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T21:39
2020-12-09T21:56
майк пенс
в мире
россия
космос - риа наука
китай
сша
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ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Начатая в 50-х годах космическая гонка продолжается, США лидируют в ней, несмотря на растущую конкуренцию со стороны РФ и КНР, заявил на заседании Национального космического совета вице-президент США Майк Пенс.По его словам, "Китай и Россия продолжают разрабатывать космическое оружие".По его словам, "Китай стремительно становится серьезным конкурентом (США) в космосе, также как и в других сферах экономики на Земле".Он напомнил, что именно для защиты интересов США в космосе были созданы космические силы. "Это соревнование, которое мы выигрываем сегодня и будем выигрывать в предстоящих поколениях", - заверил Пенс.
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майк пенс, в мире, россия, космос - риа наука, китай, сша

Пенс обвинил Россию и Китай в разработке космического оружия

21:39 09.12.2020 (обновлено: 21:56 09.12.2020)
 
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на космодроме Космического центра им. Дж. Ф. Кеннеди
Подготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на космодроме Космического центра им. Дж. Ф. Кеннеди - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / NASA
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ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Начатая в 50-х годах космическая гонка продолжается, США лидируют в ней, несмотря на растущую конкуренцию со стороны РФ и КНР, заявил на заседании Национального космического совета вице-президент США Майк Пенс.

"Космос – это вакуум, но в вопросах национальной безопасности мы не действуем в вакууме. Начатая в 50-х годах космическая гонка продолжается, мы лидируем, но мы не одни", - сказал вице-президент США.

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Эксперт рассказал о перспективах вывода оружия в космос
По его словам, "Китай и Россия продолжают разрабатывать космическое оружие".

"Россия ранее в этом году продемонстрировала базирующееся в космосе противоспутниковое оружие, Китай создал новую пилотируемую станцию и их беспилотный корабль вернет образцы (грунта) с Луны в ближайшие недели", - сказал Пенс.

По его словам, "Китай стремительно становится серьезным конкурентом (США) в космосе, также как и в других сферах экономики на Земле".
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Он напомнил, что именно для защиты интересов США в космосе были созданы космические силы. "Это соревнование, которое мы выигрываем сегодня и будем выигрывать в предстоящих поколениях", - заверил Пенс.
 
Майк ПенсВ миреРоссияКосмос - РИА НаукаКитайСША
 
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