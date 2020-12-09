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Онлайн-аудитория ГМИИ за год выросла до семи миллионов посетителей
Онлайн-аудитория ГМИИ за год выросла до семи миллионов посетителей
Онлайн-аудитория Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина увеличилась в 2020 году до семи миллионов посетителей, рассказала в среду... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T19:33
2020-12-09T19:33
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Онлайн-аудитория Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина увеличилась в 2020 году до семи миллионов посетителей, рассказала в среду первый заместитель директора Пушкинского музея Мария Салина на форуме "Сделано в России"."У нас в нормальный год офлайн приходит в музей 1,3-1,4 миллиона посетителей, онлайн - около 3-4 миллионов посетителей на всех наших ресурсах. В этом году во время карантина было 7 миллионов посетителей онлайн-ресурсов ", - сказала Салина.По ее словам, это люди, которые заходят по 5-6 раз месяц, постоянная публика."Сейчас мы начинаем смотреть в сторону зарубежных зрителей, но для того, чтобы мы могли наш контент экспортировать, его надо адаптировать под запросы публики из разных стран", - сказала Салина.
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новости культуры, выставки, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

Онлайн-аудитория ГМИИ за год выросла до семи миллионов посетителей

19:33 09.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГлавное здание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве с плакатами на входе "Пушкинский открыт"
Главное здание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве с плакатами на входе Пушкинский открыт - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Онлайн-аудитория Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина увеличилась в 2020 году до семи миллионов посетителей, рассказала в среду первый заместитель директора Пушкинского музея Мария Салина на форуме "Сделано в России".
"У нас в нормальный год офлайн приходит в музей 1,3-1,4 миллиона посетителей, онлайн - около 3-4 миллионов посетителей на всех наших ресурсах. В этом году во время карантина было 7 миллионов посетителей онлайн-ресурсов ", - сказала Салина.
По ее словам, это люди, которые заходят по 5-6 раз месяц, постоянная публика.
"Сейчас мы начинаем смотреть в сторону зарубежных зрителей, но для того, чтобы мы могли наш контент экспортировать, его надо адаптировать под запросы публики из разных стран", - сказала Салина.
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