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https://ria.ru/20201209/gazoprovod-1588436008.html
В МИД не сомневаются в завершении строительства "Северного потока — 2"
В МИД не сомневаются в завершении строительства "Северного потока — 2"
Москва не сомневается в завершении строительства газопровода "Северный поток — 2", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя проект оборонного бюджета... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:32
2020-12-09T15:44
россия
северный поток — 2
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва не сомневается в завершении строительства газопровода "Северный поток — 2", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя проект оборонного бюджета США.Ранее палата представителей конгресса США одобрила военный бюджет, предусматривающий, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400, дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных и другие меры, направленные против России."В любом случае, у меня нет сомнений, что "Северный поток — 2" будет достроен и это станет вкладом в восстановление конструктивной повестки дня в отношениях между Россией и государствами-членами ЕС. Такой конструктивной повестки на сегодня очень не хватает", - сказал он журналистам в среду."Сам факт того, что подобные ограничительные меры как-то пытаются внедрить в текст, не имеющий ни малейшего отношения к существу вопроса, а именно в закон о военном бюджете, это отражение полного изменения представлений о нормальности в США, по крайней мере ,в политико-формирующих кругах этой страны", - отметил Рябков.
https://ria.ru/20201209/potok-1588405183.html
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россия, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, экономика

В МИД не сомневаются в завершении строительства "Северного потока — 2"

15:32 09.12.2020 (обновлено: 15:44 09.12.2020)
 
© Фото : @NordStream2/TwitterПогрузка труб для строительства газопровода "Северный поток-2"
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва не сомневается в завершении строительства газопровода "Северный поток — 2", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя проект оборонного бюджета США.
Ранее палата представителей конгресса США одобрила военный бюджет, предусматривающий, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400, дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных и другие меры, направленные против России.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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"В любом случае, у меня нет сомнений, что "Северный поток — 2" будет достроен и это станет вкладом в восстановление конструктивной повестки дня в отношениях между Россией и государствами-членами ЕС. Такой конструктивной повестки на сегодня очень не хватает", - сказал он журналистам в среду.
"Сам факт того, что подобные ограничительные меры как-то пытаются внедрить в текст, не имеющий ни малейшего отношения к существу вопроса, а именно в закон о военном бюджете, это отражение полного изменения представлений о нормальности в США, по крайней мере ,в политико-формирующих кругах этой страны", - отметил Рябков.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковЭкономика
 
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