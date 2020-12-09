https://ria.ru/20201209/gazoprovod-1588436008.html
В МИД не сомневаются в завершении строительства "Северного потока — 2"
В МИД не сомневаются в завершении строительства "Северного потока — 2"
Москва не сомневается в завершении строительства газопровода "Северный поток — 2", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя проект оборонного бюджета... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:32
2020-12-09T15:32
2020-12-09T15:44
россия
северный поток — 2
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва не сомневается в завершении строительства газопровода "Северный поток — 2", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя проект оборонного бюджета США.Ранее палата представителей конгресса США одобрила военный бюджет, предусматривающий, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400, дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных и другие меры, направленные против России."В любом случае, у меня нет сомнений, что "Северный поток — 2" будет достроен и это станет вкладом в восстановление конструктивной повестки дня в отношениях между Россией и государствами-членами ЕС. Такой конструктивной повестки на сегодня очень не хватает", - сказал он журналистам в среду."Сам факт того, что подобные ограничительные меры как-то пытаются внедрить в текст, не имеющий ни малейшего отношения к существу вопроса, а именно в закон о военном бюджете, это отражение полного изменения представлений о нормальности в США, по крайней мере ,в политико-формирующих кругах этой страны", - отметил Рябков.
https://ria.ru/20201209/potok-1588405183.html
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россия, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, экономика