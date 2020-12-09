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В Волгоградской области шесть человек пострадали в ДТП с фурой
В Волгоградской области шесть человек пострадали в ДТП с фурой
Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении легкового автомобиля с фурой в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:01
2020-12-09T15:01
2020-12-09T15:01
россия
волгоградская область
серафимовичский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 9 дек – РИА Новости. Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении легкового автомобиля с фурой в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.По данным полиции, во вторник Mazda MPV столкнулся с фурой Volvo FH-TRUCK во Фроловском районе.Как уточнили РИА Новости в полиции, пострадавшие – жители Калмыкии.Ранее минздрав Калмыкии сообщал, что во вторник вечером в Волгоградской области легковой автомобиль столкнулся с лошадью. Ведомство сообщало, что в машине находились шестеро жителей Калмыкии, они получили травмы и были госпитализированы. Но в полиции эту информацию опровергли. Они уточнили, что ДТП с лошадью действительно было, но оно произошло в среду утром, в Серафимовичском районе Волгоградской области: Ford Focus сбил животное на дороге. В результате пострадали два местных жителя, они доставлены в больницу.
https://ria.ru/20201207/dtp-1588117780.html
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волгоградская область
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россия, волгоградская область, серафимовичский район, происшествия