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В Волгоградской области шесть человек пострадали в ДТП с фурой
В Волгоградской области шесть человек пострадали в ДТП с фурой
Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении легкового автомобиля с фурой в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:01
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россия
волгоградская область
серафимовичский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 9 дек – РИА Новости. Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении легкового автомобиля с фурой в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.По данным полиции, во вторник Mazda MPV столкнулся с фурой Volvo FH-TRUCK во Фроловском районе.Как уточнили РИА Новости в полиции, пострадавшие – жители Калмыкии.Ранее минздрав Калмыкии сообщал, что во вторник вечером в Волгоградской области легковой автомобиль столкнулся с лошадью. Ведомство сообщало, что в машине находились шестеро жителей Калмыкии, они получили травмы и были госпитализированы. Но в полиции эту информацию опровергли. Они уточнили, что ДТП с лошадью действительно было, но оно произошло в среду утром, в Серафимовичском районе Волгоградской области: Ford Focus сбил животное на дороге. В результате пострадали два местных жителя, они доставлены в больницу.
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россия, волгоградская область, серафимовичский район, происшествия

В Волгоградской области шесть человек пострадали в ДТП с фурой

15:01 09.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛГОГРАД, 9 дек – РИА Новости. Шестеро жителей Калмыкии пострадали при столкновении легкового автомобиля с фурой в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным полиции, во вторник Mazda MPV столкнулся с фурой Volvo FH-TRUCK во Фроловском районе.

"В результате ДТП водитель автомашины Mazda MPV, а также его пассажиры в возрасте 24, 45, 31, 33 и 42 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждение", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили РИА Новости в полиции, пострадавшие – жители Калмыкии.
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 22:31
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с грузовиком
Ранее минздрав Калмыкии сообщал, что во вторник вечером в Волгоградской области легковой автомобиль столкнулся с лошадью. Ведомство сообщало, что в машине находились шестеро жителей Калмыкии, они получили травмы и были госпитализированы. Но в полиции эту информацию опровергли. Они уточнили, что ДТП с лошадью действительно было, но оно произошло в среду утром, в Серафимовичском районе Волгоградской области: Ford Focus сбил животное на дороге. В результате пострадали два местных жителя, они доставлены в больницу.
 
РоссияВолгоградская областьСерафимовичский районПроисшествия
 
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