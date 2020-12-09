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Во Франции мужчина напал с ножом на полицейских
Во Франции мужчина напал с ножом на полицейских
Двадцатилетний мужчина напал с ножом на полицейских на юге Франции, двое из них получили легкие ранения, сообщило издание Journal du dimanche. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T23:05
2020-12-09T23:32
монпелье
франция
в мире
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ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Двадцатилетний мужчина напал с ножом на полицейских на юге Франции, двое из них получили легкие ранения, сообщило издание Journal du dimanche.Инцидент произошел утром в коммуне Боллен департамента Воклюз.По данным газеты, у нападавшего был с собой керамический нож, он числится в списке лиц, подозреваемых в радикализации.Уточняется, что один из полицейских был ранен в шею. Нападавшего мужчину обезвредили электрошокером и задержали. Инцидентом занимается полиция Монпелье, антитеррористическая прокуратура к расследованию не подключалась.В последнее время во Франции значительно возрос уровень террористической угрозы.Шестнадцатого октября под Парижем 18-летний экстремист обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Как сообщалось, поводом для нападения стало то, что преподаватель показывал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.Двадцать девятого октября, когда мусульмане праздновали день рождения пророка, тунисец Ибрагим аль-Ауисауи набросился с ножом на людей у церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что двух человек атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар".В тот же день в Авиньоне исламист пытался зарезать полицейских, его застрелили. Кроме того, произошло еще несколько инцидентов у французских дипмиссий в разных странах.После атаки в Ницце по всей Франции ввели на максимально высоком уровне план по противодействию терроризму Vigipirate.
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монпелье, франция, в мире

Во Франции мужчина напал с ножом на полицейских

23:05 09.12.2020 (обновлено: 23:32 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время акции протеста движения автомобилистов "желтые жилеты" в районе Триумфальной арки в Париже. 15 декабря 2018
Сотрудник полиции во время акции протеста движения автомобилистов желтые жилеты в районе Триумфальной арки в Париже. 15 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Двадцатилетний мужчина напал с ножом на полицейских на юге Франции, двое из них получили легкие ранения, сообщило издание Journal du dimanche.
Инцидент произошел утром в коммуне Боллен департамента Воклюз.
По данным газеты, у нападавшего был с собой керамический нож, он числится в списке лиц, подозреваемых в радикализации.
Уточняется, что один из полицейских был ранен в шею. Нападавшего мужчину обезвредили электрошокером и задержали.
Инцидентом занимается полиция Монпелье, антитеррористическая прокуратура к расследованию не подключалась.
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Шестнадцатого октября под Парижем 18-летний экстремист обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Как сообщалось, поводом для нападения стало то, что преподаватель показывал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.
Двадцать девятого октября, когда мусульмане праздновали день рождения пророка, тунисец Ибрагим аль-Ауисауи набросился с ножом на людей у церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что двух человек атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар".
В тот же день в Авиньоне исламист пытался зарезать полицейских, его застрелили.
Кроме того, произошло еще несколько инцидентов у французских дипмиссий в разных странах.
После атаки в Ницце по всей Франции ввели на максимально высоком уровне план по противодействию терроризму Vigipirate.
 
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