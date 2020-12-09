https://ria.ru/20201209/ekonomiya-1588489683.html
Аналитики ЦБ рассказали, как изменились привычки россиян из-за COVID-19
Аналитики ЦБ рассказали, как изменились привычки россиян из-за COVID-19
Россияне, вероятно, будут склонны сберегать свои средства до нормализации эпидемической обстановки, отмечается в бюллетене департамента исследований и... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T19:07
2020-12-09T19:07
2020-12-09T19:07
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россияне, вероятно, будут склонны сберегать свои средства до нормализации эпидемической обстановки, отмечается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России."Консервативная модель потребительского поведения, сопровождаемая повышенной склонностью к сбережениям, скорее всего, будет превалировать до нормализации эпидемической обстановки", - указали аналитики.Согласно статистике потребления в ноябре, наметился "тренд на экономию", при этом ослаб спрос в непродовольственных и сервисных категориях при сохраняющейся стабильности продуктовой розницы."Вместе с тем, отсутствие масштабных ограничений активности во время осеннего роста заболеваемости при умеренном снижении мобильности населения позволяет ожидать гораздо менее выраженных негативных эффектов на экономическую активность по сравнению с весной этого года", - указали аналитики.Возросший уровень адаптации производителей и потребителей к жизни в условиях ограничений также должен способствовать более мягкому прохождению экономики через период ограничений, ожидают они.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Россияне, вероятно, будут склонны сберегать свои средства до нормализации эпидемической обстановки, отмечается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ
"О чем говорят тренды".
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
"Консервативная модель потребительского поведения, сопровождаемая повышенной склонностью к сбережениям, скорее всего, будет превалировать до нормализации эпидемической обстановки", - указали аналитики.
Согласно статистике потребления в ноябре, наметился "тренд на экономию", при этом ослаб спрос в непродовольственных и сервисных категориях при сохраняющейся стабильности продуктовой розницы.
"Вместе с тем, отсутствие масштабных ограничений активности во время осеннего роста заболеваемости при умеренном снижении мобильности населения позволяет ожидать гораздо менее выраженных негативных эффектов на экономическую активность по сравнению с весной этого года", - указали аналитики.
Возросший уровень адаптации производителей и потребителей к жизни в условиях ограничений также должен способствовать более мягкому прохождению экономики через период ограничений, ожидают они.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.