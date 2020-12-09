https://ria.ru/20201209/ekonomiya-1588489683.html

Аналитики ЦБ рассказали, как изменились привычки россиян из-за COVID-19

Аналитики ЦБ рассказали, как изменились привычки россиян из-за COVID-19

Россияне, вероятно, будут склонны сберегать свои средства до нормализации эпидемической обстановки, отмечается в бюллетене департамента исследований и... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T19:07

2020-12-09T19:07

2020-12-09T19:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россияне, вероятно, будут склонны сберегать свои средства до нормализации эпидемической обстановки, отмечается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России."Консервативная модель потребительского поведения, сопровождаемая повышенной склонностью к сбережениям, скорее всего, будет превалировать до нормализации эпидемической обстановки", - указали аналитики.Согласно статистике потребления в ноябре, наметился "тренд на экономию", при этом ослаб спрос в непродовольственных и сервисных категориях при сохраняющейся стабильности продуктовой розницы."Вместе с тем, отсутствие масштабных ограничений активности во время осеннего роста заболеваемости при умеренном снижении мобильности населения позволяет ожидать гораздо менее выраженных негативных эффектов на экономическую активность по сравнению с весной этого года", - указали аналитики.Возросший уровень адаптации производителей и потребителей к жизни в условиях ограничений также должен способствовать более мягкому прохождению экономики через период ограничений, ожидают они.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/kreditka-1576965924.html

https://ria.ru/20201209/ekonomika-1588391728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, центральный банк рф (цб рф), экономика