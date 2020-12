https://ria.ru/20201209/eilish-1588175870.html

Билли Айлиш назвала свои любимые песни 2020 года

2020-12-09

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш назвала свои любимые песни уходящего года, выступая на австралийском радио triple j, которое каждый год составляет рейтинг The Hottest 100.Айлиш назвала девять композиций.На первом месте — "At the door" (The Strokes), на втором — "Are you even real?" (James Blake), за ним — "Savior complex" (Phoebe Bridger). Далее "By any means" (Jorja Smith) и "Chicken tenders" (Dominic Fike).Исполнительница также упомянула "Time flies" (Drake), "Drinks" (Cyn), "Kata" (Tekno) и "To let a good thing die" (Bruno Major).Рассказывая о песне "At the door" группы The Strokes Билли Айлиш уточнила, что поставила бы на первое место весь альбом, если бы у нее была такая возможность."Есть что-то такое в The Strokes, не знаю, что именно. Мне нравится "At the door", мне нравятся мелодии, стихи, все. Они попали прямо в точку", — прокомментировала певица.

