https://ria.ru/20201209/dostizhenie-1588386172.html

Американский журнал назвал полет модернизированного Ту-160М событием года

Американский журнал назвал полет модернизированного Ту-160М событием года

Профильный журнал Aviation Week & Space Technology опубликовал список наиболее важных достижений 2020 года, в число которых вошел полет российского... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:41

2020-12-09T12:41

2020-12-09T15:40

россия

ту-160м

андрей туполев

европа

сша

general electric

безопасность

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Профильный журнал Aviation Week & Space Technology опубликовал список наиболее важных достижений 2020 года, в число которых вошел полет российского сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М с новейшими двигателями HK-32-02."Модернизированные компрессор и лопатки турбины, а также улучшенное охлаждение увеличили топливную эффективность турбореактивного двухконтурного двигателя", — пишет журнал.В рейтинг издания также вошли 30-минутный полет электрического самолета, созданного MaxniX и AeroTec, сертификация в Европе первого электрического самолета Velis Electro компании Pipistrel, создание концепции авиалайнеров с нулевым уровнем выбросов, прохождение крупнейшим авиационным двигателей GE9X от General Electric сертификации и другое. Полет отечественного бомбардировщика с двигателем НК-32-02 стал единственным примером достижений российского двигателестроения в списке американского издания.Ранее военный эксперт Петр Буковский в этом же журнале назвал ракетоносец Ту-160 самым опасным военным самолетом России. Он также отметил его боевые качества.Ту-160М — глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Первый опытный образец был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет "Туполев". В феврале Минобороны сообщило, что первые обновленные ТУ-160М поступят в Вооруженные силы в 2021 году. В результате модернизации общая эффективность самолета увеличилась, а дальность полета возросла на тысячу километров. Первый полет с новыми серийными двигателями НК-32-02 состоялся 3 ноября. Экипажем самолета руководил Анри Наскидянц. Полет длился два часа 20 минут на высоте шесть тысяч метров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/tu-160m2-1586206021.html

https://ria.ru/20201209/ledokol-1588323643.html

россия

европа

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россия, ту-160м, андрей туполев, европа, сша, general electric, безопасность