https://ria.ru/20201209/donbass-1588497184.html

Захарова раскритиковала действия Франции и Германии по Донбассу

Захарова раскритиковала действия Франции и Германии по Донбассу

Деструктивные действия Украины по теме Донбасса не вызывают должной реакции Германии и Франции, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T19:51

2020-12-09T19:51

2020-12-09T19:52

россия

мария захарова

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Деструктивные действия Украины по теме Донбасса не вызывают должной реакции Германии и Франции, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ."Вызывает обеспокоенность продолжающееся нежелание Киева выполнять свои обязательства в соответствии с минским "Комплексом мер" и договоренностями "нормандского формата", а также потакание Берлина и Парижа деструктивной линии украинских властей", - отметила она."К сожалению, деструктивные действия Украины не вызывают должной реакции коспонсоров урегулирования – Германии и Франции. Сомнения в искренности их намерений содействовать преодолению кризиса на Украине подтвердили их усилия по срыву заседания Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" 2 декабря 2020 года, посвященного выполнению Минских соглашений, в котором приняли участие представители Донецка и Луганска. Испугавшись услышать правду, Германия, Франция, Украина и ряд других стран отказались от участия в этой встрече", - указала Захарова.По ее мнению, аналогичная ситуация была после "нормандского" саммита в Берлине 2016 года. "Рассчитываем, что на этот раз Франция и Германия помогут убедить наших украинских партнеров в необходимости реализации простой последовательности практических шагов, недвусмысленно прописанных в "Комплексе мер" и решениях парижского саммита "нормандского формата", в прямом диалоге с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - подчеркнула она.Захарова напомнила, что ровно год назад, 9 декабря 2019 года, на "нормандском" саммите в Париже лидеры России, Германии, Франции и Украины подтвердили безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования конфликта в Донбассе и наметили семь первоочередных шагов, которые должны были предпринять Киев, Донецк и Луганск. Речь шла о соблюдении режима прекращения огня, разведении сил, разминировании, обмене удерживаемых лиц, открытии пунктов пропуска на линии соприкосновения, согласовании всех правовых аспектов особого статуса Донбасса с включением в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок поэтапного вступления в силу особого статуса.Она отметила, что из семи парижских решений реализовано только два, да и то частично. "Киев продолжает подменять практическую работу имитацией бурной деятельности и показной конструктивностью. Яркий пример – фарс с открытием в начале ноября пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое" в Луганской области. На протяжении всего года Киев тормозил этот процесс, не давал гарантий безопасности, скрывал от ОБСЕ и Луганска информацию о работах на своей территории. В итоге оборудовал переходы только для пешеходов, прекрасно зная, что Луганск готовил автомобильные пункты пропуска, крайне важные для доставки гуманитарной помощи", - сказала Захарова.По ее словам, хуже всего обстоят дела с политическими аспектами. В частности, Украиной до сих пор ничего не сделано для согласования с Донбассом всех аспектов политического урегулирования, в том числе включения "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса, срок действия которого истекает 31 декабря.Серьезным раздражителем, блокировавшим работу Контактной группы, стало июльское постановление Верховной рады о проведении местных выборов на всей территории Украины, кроме Донбасса, подчеркнула Захарова. "Условия, которые парламентарии выдвинули для Донецка и Луганска, грубо нарушают "Комплекс мер". Чтобы выйти из тупика, Донбасс предложил Киеву согласовать для депутатов план действий в русле Минских договоренностей и дал проект такого документа. В ответ Киев представил свой "План совместных шагов", ещё в большей степени попирающий "Комплекс мер", а предложения Донбасса проигнорировал. В Контактной группе представители. Украины договорились до абсурда: предложено внесенный и официально полученный Украиной проект Донбасса признать "несуществующим", - отметила она.

https://ria.ru/20201205/donbass2-1587823557.html

https://ria.ru/20201206/donbass-1587796008.html

https://ria.ru/20201209/donbass-1588334895.html

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россия, мария захарова, донбасс, франция, германия, в мире