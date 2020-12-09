https://ria.ru/20201209/donbass-1588483357.html
МИД Франции оценил прогресс в договоренностях по Донбассу
МИД Франции оценил прогресс в договоренностях по Донбассу
МИД Франции констатирует "значительный прогресс" в вопросе договоренностей по Донбассу спустя год после саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:36
2020-12-09T18:36
2020-12-09T18:54
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ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости. МИД Франции констатирует "значительный прогресс" в вопросе договоренностей по Донбассу спустя год после саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже, указывая, в частности, на соблюдение режима прекращения огня в регионе.Он также отметил, что удалось провести несколько обменов пленными."Однако некоторые меры до сих пор не реализованы, отчасти из-за санитарной ситуации. Мы призываем все стороны добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и продолжать конструктивное обсуждение повестки дня, согласованной на саммите", - подчеркнул представитель ведомства.По его словам, Франция вместе с Германией продолжают усилия в рамках "нормандского формата" с целью достижения справедливого и прочного мира на востоке Украины.На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франция, германия, украина, донбасс, мид франции, в мире
ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости. МИД Франции
констатирует "значительный прогресс" в вопросе договоренностей по Донбассу
спустя год после саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже, указывая, в частности, на соблюдение режима прекращения огня в регионе.
"Спустя год после саммита был достигнут значительный прогресс. Впервые с момента подписания пакета мер в 2015 году режим прекращения огня в регионе в целом соблюдается, что позволило значительно сократить количество жертв", - заявил представитель МИД Франции на брифинге в среду.
Он также отметил, что удалось провести несколько обменов пленными.
"Однако некоторые меры до сих пор не реализованы, отчасти из-за санитарной ситуации. Мы призываем все стороны добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и продолжать конструктивное обсуждение повестки дня, согласованной на саммите", - подчеркнул представитель ведомства.
По его словам, Франция
вместе с Германией
продолжают усилия в рамках "нормандского формата" с целью достижения справедливого и прочного мира на востоке Украины
.
На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.