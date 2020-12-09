https://ria.ru/20201209/donbass-1588334895.html

Зеленский и план "Б": знает ли президент Украины, что делать с Донбассом

Зеленский и план "Б": знает ли президент Украины, что делать с Донбассом

Исполнился ровно год, который президент Украины Владимир Зеленский дал на урегулирование ситуации в Донбассе. Как уверял глава государства, если за этот период... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T09:14

2020-12-09T09:14

2020-12-09T09:14

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смм обсе

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владимир зеленский

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КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Исполнился ровно год, который президент Украины Владимир Зеленский дал на урегулирование ситуации в Донбассе. Как уверял глава государства, если за этот период ситуация не изменится, Киев применит план "Б". При этом какой-либо конкретики, в чем состоит этот план, украинские власти так и не предоставили. Украинские эксперты сошлись во мнении, что переговоры по урегулированию конфликта на востоке страны зашли в тупик и назревает обострение ситуации.Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в комментарии РИА Новости заявил, что план еще не готов, над ним работает Совет национальной безопасности и обороны. По мнению политика, документ будет утвержден после Нового года.Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в декабре прошлого года ведомство утвердило пять вариантов развития ситуации в Донбассе. В конце ноября этого года Данилов заявлял о готовящемся решении СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях.Последние переговоры лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) прошли в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда же состоялась и личная двусторонняя встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Итогами парижского саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, а также разведение сил и средств на трех участках линии разграничения в Донбассе. Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры в "нормандском формате" и работу контактной группы в рамках минских соглашений.По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, новый план действий Киева будет скорее направлен на изменения во внутренних процессах. Политологи считают, что украинская власть не сможет отказаться от минских соглашений, к которым привязаны международные санкции против РФ, также вряд ли Киеву удастся добиться введения миротворцев в Донбасс.Выполнение обещанийПосле переговоров в "нормандском формате" сторонам частично удалось выполнить некоторые договоренности. В частности, в конце декабря 2019 года прошел очередной обмен удерживаемыми лицами. Значительно позже, летом 2020 года, сторонам удалось установить режим тишины в Донбассе и частично соблюдать его.Дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе, согласованные контактной группой для выполнения решений "нормандского саммита", вступили в силу с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Зеленский, выступая по случаю Дня вооруженных сил Украины, который отмечают в стране 6 декабря, поблагодарил украинскую армию за выдержку и стойкость в соблюдении перемирия более четырех месяцев."Сегодня 133-й день продолжается режим прекращения огня в Донбассе, это самое длинное перемирие с начала войны. За время тишины количество обстрелов уменьшилось в пять раз, а боевые потери среди военных сократились в 10 раз", - цитирует Зеленского его пресс-служба.При этом полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова ранее заявляла, что украинские силовики активизировали обстрелы в Донбассе, действующее перемирие под угрозой срыва. В самопровозглашенной Луганской народной республике обвинили украинских силовиков в продвижении вглубь нейтральной зоны и оборудовании позиций в районе подконтрольного ЛНР села Желобок, что является нарушением дополнительных мер по обеспечению перемирия.Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что перемирие стало самым большим успехом прошедшего года. "За год, если говорить об успехах, безусловно, это наиболее эффективное перемирие, когда гибло значительно меньше людей", - сказал он РИА Новости.По его мнению, размораживание диалога, особенно в начале года после парижской встречи, и определенная деэскалация в переговорном процессе также были небольшими успехами, но они, прежде всего, касались военной части, а не политического урегулирования.Вместе с тем за год так и не состоялся саммит лидеров стран-участниц "нормандского формата", он должен был пройти в Берлине. Прошла встреча советников лидеров стран "нормандского формата", которые должны были обсудить подготовку к очередному саммиту. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, саммита в "нормандском формате" только ради встречи быть не может - необходим результат предыдущих договоренностей.Руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает маловероятной возможность проведения саммита в "нормандском формате" в ближайшее время. "Если год назад мы видели достаточно лояльную по отношению к Киеву позицию Кремля, который содействовал в том, чтобы Зеленский получал очки на возврате кораблей, обмене пленными..., очевидно, что уже таких ходов авансом не будет. Можно говорить сколько угодно, но в ближайшее время встреча в "нормандском формате" не состоится", - сказал он РИА Новости.План "Б" КиеваПосле встречи в Париже Зеленский заявил: он дает год на то, чтобы минские соглашения заработали и началось реальное урегулирование ситуации в Донбассе. При этом украинский лидер отметил, что у него есть план "Б" на случай, если ситуация на востоке страны останется прежней. За год Зеленский так и не озвучил, в чем конкретно заключается его план, несмотря на многочисленные вопросы СМИ.Вместе с тем, по словам главы делегации Киева в контактной группе Кравчука, этот план может заключаться в ужесточении международных санкций против России. В частности, Кравчук предложил исключить Россию из международной расчетной системы, что будет расцениваться, по его словам, как санкция против государства, а не физического лица, как это было ранее.В комментарии РИА Новости он отметил, что пока план "Б" находится в процессе разработки - глава делегации работает над ним вместе с Советом нацбезопасности и обороны. По мнению Кравчука, такой план будет утвержден в начале 2021 года. "Я думаю, что в начале нового года", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть утвержден план "Б" по Донбассу.Советник делегации Киева Алексей Арестович намекнул журналистам, что план "Б" заключается во введении миротворцев в Донбасс. "Неофициально говорю о плане "Б", как частное лицо. Он дискутируется в кулуарах. И ключевое слово там миротворцы. От плана (экс-президента Петра) Порошенко ничем не отличается. Только ходит такая легенда в кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации, и план ввода миротворцев был сорван. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ - это мощный элемент контроля", - сказал Арестович.Золотарев считает маловероятными возможные планы Киева по введению миротворческой миссии в Донбасс. "Витала в качестве плана "Б" идея о миротворцах, но мне кажется, что она настолько в "сыром" виде, что вряд ли будет реализована", - сказал он.Предложение об исключении России из международной расчетной системы Золотарев назвал фантазией, так как никто из лидеров западных стран с такими идеями не выступал из-за отсутствия оснований.В свою очередь, Бортник отметил, что Киев уже использовал две модели урегулирования ситуации в Донбассе. Первая касалась реинтеграции территорий и предусматривала прямой диалог с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, широкие права для региона, в том числе автономию в составе Украины, а вторая, которая пришла ей на смену в 2017 году, была моделью "деоккупации" территории Донбасса."Несмотря на то, что Зеленский год назад подтвердил первую модель (вернулся к ней – ред.), фактически переподписал минские соглашения в Париже 9 декабря 2019 года, сейчас может быть новый разворот. Этот новый разворот, несмотря на то, что он касается Донбасса, - это, прежде всего, разворот во внутренней политике", - считает Бортник.По мнению политолога, есть три варианта развития событий. Первый – это замораживание конфликта в той или иной мере и соответствующая политическая и юридическая риторика. Второй вариант предусматривает объединение "донбасского и крымского кейсов" в один переговорный формат. Третья модель предусматривает выход из минских соглашений и создание новых форматов, в том числе с опорой на будапештский меморандум."В рамках этих трех моделей возможны повороты. Сегодня СНБО готовит решения, которые могут символически и политически обозначать эти повороты. Еще раз подчеркиваю, что это линии внутренней политики", - сказал эксперт.Бортник также считает, что Киеву не удастся выйти из минских соглашений, так как на них построены международные санкции в отношении РФ. "Поэтому если даже Украина примет такое решение, это не будет означать де-юре выход из минских соглашений. Это будет, в первую очередь, для внутреннего потребления, будет самообъяснением власти для украинского общества, почему нет успехов, почему ситуация не развивается в позитивном ключе", - сказал политолог.Тупик в переговорахПо мнению экспертов, переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе зашли в тупик. Это стало очевидным после того, как делегация Киева на переговорах контактной группы предложила свою "дорожную карту" по Донбассу под названием "План совместных шагов". Он предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволило бы провести местные выборы на этих территориях 31 марта. По словам Кравчука, Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана. Свои предложения контактной группе представили также представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, их вариант поддержала российская делегация. Сторонам пока не удалось достигнуть единого компромиссного варианта документа."Под конец года, очевидно, наметился серьезный кризис, когда Россия больше не хочет, чтобы Украина использовала любые подвижки в деэскалации конфликта для внутреннего пиара. Она больше не согласна на обмен захваченными лицами, разведение сил и все остальное. А Украина не готова идти дальше этих элементов деэскалации, не готова реализовывать политическую часть минских соглашений. Из-за этого наметился тупик, который чреват, в том числе, и осложнениями на линии разграничения, то есть интенсификацией боевых действий", - считает Бортник.Не добавляют позитива, по мнению политологов, и заявления отдельных представителей украинской власти о необходимости выхода Киева из минского переговорного процесса. "Демонстративные заявления ряда представителей власти о том, что надо отказаться от минских соглашений, могут обернуться стратегическим поражением для Киева, поскольку тогда все убедятся, что проблема мира находится не в Москве, а в Киеве", - отметил Золотарев.По его словам, максимум, на что может рассчитывать президент Зеленский в сложившейся ситуации, – это не мир, а перемирие и пролонгация режима тишины.Золотарев не исключает: внутри страны Зеленского будут толкать на радикализацию ситуации в Донбассе. "Поэтому не исключено, что в 2021 году мы можем получить кризис и обострение в Донбассе", - прогнозирует политолог.Вместе с тем эксперты считают, что шанс на достижение компромисса по Донбассу все же остается, но для этого необходимы политическая воля и серьезные усилия, которые, по их мнению, пока что отсутствуют. "Теоретический шанс на компромисс пока еще остается, но подготовки к этому компромиссу пока еще нет", - отметил Бортник.

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https://ria.ru/20201126/prizyv-1586430570.html

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