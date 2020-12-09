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Бирюков: москвичи погасили долги за ЖКУ, образовавшиеся в пандемию весной
Бирюков: москвичи погасили долги за ЖКУ, образовавшиеся в пандемию весной
Москвичи полностью погасили долги за жилищно-коммунальные услуги, которые образовались во время пандемии весной 2020 года, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:10
2020-12-09T12:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москвичи полностью погасили долги за жилищно-коммунальные услуги, которые образовались во время пандемии весной 2020 года, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг в Москве находится под контролем."Жители своевременно получают платежные документы, наши специалисты всегда готовы онлайн или по телефону проконсультировать, как правильно внести оплату за ЖКУ, в том числе дистанционно", - сообщил заммэра.Глава комплекса городского хозяйства поблагодарил москвичей за ответственное отношение к оплате жилищно-коммунальных услуг."Мы со своей стороны уделяем большое внимание высокому качеству услуг, которые предоставляются жителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Главная задача - в домах москвичей всегда должны быть вода, тепло, электричество, и городские службы с ней достойно справляются", - отметил Бирюков.Он подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения мегаполиса работают без сбоев, созданы необходимые резервы на случай возможных нештатных ситуаций.
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жкх, петр бирюков, москва

Бирюков: москвичи погасили долги за ЖКУ, образовавшиеся в пандемию весной

12:10 09.12.2020 (обновлено: 12:13 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москвичи полностью погасили долги за жилищно-коммунальные услуги, которые образовались во время пандемии весной 2020 года, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Задолженность начала сокращаться сразу после отмены режима самоизоляции, на данный момент она полностью погашена", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг в Москве находится под контролем.
"Жители своевременно получают платежные документы, наши специалисты всегда готовы онлайн или по телефону проконсультировать, как правильно внести оплату за ЖКУ, в том числе дистанционно", - сообщил заммэра.
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Вчера, 11:52Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Глава комплекса городского хозяйства поблагодарил москвичей за ответственное отношение к оплате жилищно-коммунальных услуг.
"Мы со своей стороны уделяем большое внимание высокому качеству услуг, которые предоставляются жителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Главная задача - в домах москвичей всегда должны быть вода, тепло, электричество, и городские службы с ней достойно справляются", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения мегаполиса работают без сбоев, созданы необходимые резервы на случай возможных нештатных ситуаций.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХПетр БирюковМосква
 
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