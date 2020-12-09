https://ria.ru/20201209/dolgi-1588376457.html

Бирюков: москвичи погасили долги за ЖКУ, образовавшиеся в пандемию весной

Бирюков: москвичи погасили долги за ЖКУ, образовавшиеся в пандемию весной

Москвичи полностью погасили долги за жилищно-коммунальные услуги, которые образовались во время пандемии весной 2020 года, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:10

2020-12-09T12:10

2020-12-09T12:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москвичи полностью погасили долги за жилищно-коммунальные услуги, которые образовались во время пандемии весной 2020 года, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг в Москве находится под контролем."Жители своевременно получают платежные документы, наши специалисты всегда готовы онлайн или по телефону проконсультировать, как правильно внести оплату за ЖКУ, в том числе дистанционно", - сообщил заммэра.Глава комплекса городского хозяйства поблагодарил москвичей за ответственное отношение к оплате жилищно-коммунальных услуг."Мы со своей стороны уделяем большое внимание высокому качеству услуг, которые предоставляются жителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Главная задача - в домах москвичей всегда должны быть вода, тепло, электричество, и городские службы с ней достойно справляются", - отметил Бирюков.Он подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения мегаполиса работают без сбоев, созданы необходимые резервы на случай возможных нештатных ситуаций.

https://realty.ria.ru/20201209/moszhilinspektsiya-1588370371.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва