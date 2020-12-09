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Путин заявил, что никому не нравится снижение доходов
Путин заявил, что никому не нравится снижение доходов
Россияне могут понять снижение доходов в связи с объективными сложностями, которые есть не только в РФ, но и в мире, но граждане в это время оценивают действия... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:23
2020-12-09T17:23
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россияне могут понять снижение доходов в связи с объективными сложностями, которые есть не только в РФ, но и в мире, но граждане в это время оценивают действия властей, считает российский президент Владимир Путин.
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россия, владимир путин, общество

Путин заявил, что никому не нравится снижение доходов

17:23 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россияне могут понять снижение доходов в связи с объективными сложностями, которые есть не только в РФ, но и в мире, но граждане в это время оценивают действия властей, считает российский президент Владимир Путин.
"Никому не нравится снижение доходов, уверяю вас. Но еще люди это могут понять в связи с объективными сложностями, которые происходят не только в нашей стране, но и в мире. Люди оценивают только наши с вами эффективные либо не очень эффективные, но действия властей", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
 
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