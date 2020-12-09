https://ria.ru/20201209/dokhody-1588463177.html

Путин заявил, что никому не нравится снижение доходов

Путин заявил, что никому не нравится снижение доходов

Россияне могут понять снижение доходов в связи с объективными сложностями, которые есть не только в РФ, но и в мире, но граждане в это время оценивают действия... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:23

2020-12-09T17:23

2020-12-09T17:23

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588460826_0:274:3136:2038_1920x0_80_0_0_c8a4666757eba5dc0795f4f755514bbb.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россияне могут понять снижение доходов в связи с объективными сложностями, которые есть не только в РФ, но и в мире, но граждане в это время оценивают действия властей, считает российский президент Владимир Путин.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество