https://ria.ru/20201209/deti-1588496121.html

Единую стратегию защиты детей от травм внедрят в Подмосковье до 2025 года

Единую стратегию защиты детей от травм внедрят в Подмосковье до 2025 года

Подмосковным семьям помогут защитить детей от несчастных случаев и травм. До 2025 года в регионе внедрят единую стратегию защиты, передает телеканал "360". РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T19:44

2020-12-09T19:44

2020-12-09T19:45

новости подмосковья

ксения мишонова

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588493965_0:74:2000:1199_1920x0_80_0_0_16a2186fbb645bb863b666408478463f.jpg

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Подмосковным семьям помогут защитить детей от несчастных случаев и травм. До 2025 года в регионе внедрят единую стратегию защиты, передает телеканал "360".Разрабатывать единую стратегию будут несколько ведомств. Родителям объяснят важность присмотра за детьми, продумают безопасность в помещениях и на улице.Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова попросила губернатора области Андрея Воробьева включить показатель детской безопасности в рейтинг-50 для глав муниципалитетов, чтобы для них это тоже стало одной из приоритетных задач."Мы должны эту работу настойчиво продолжать. Есть такое выражение: "Предупрежден — значит вооружен". Казалось бы, все очевидно: нельзя оставлять одного ребенка в доме, если москитные сетки, например, держатся на честном слове. Тема вроде бы мелкая, но очень чувствительная и опасная для малышей", – обратил внимание Воробьев.Мишонова назвала основные факторы риска для детей, среди которых дорожные аварии, пожары, утопления в водоемах и выпадения из окон. Отмечается, что безопасность по каждому из этих направлений проработают до мельчайших деталей. Затем с подмосковными семьями проведут собрания и профилактические беседы. Кроме того, внимание будет уделено и детдомам."Мы за последнее время смотрели на десятки детских домов. И большое количество детей живут в приемных семьях. Мы очень надеемся, что они счастливы, одеты, накормлены. Но при всем этом многодетным семьям тоже нужна забота", – добавил глава региона.

https://ria.ru/20201209/sotsobekty-1588440398.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения мишонова, андрей воробьев, московская область (подмосковье)