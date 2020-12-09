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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201209/deti-1588496121.html
Единую стратегию защиты детей от травм внедрят в Подмосковье до 2025 года
Единую стратегию защиты детей от травм внедрят в Подмосковье до 2025 года
Подмосковным семьям помогут защитить детей от несчастных случаев и травм. До 2025 года в регионе внедрят единую стратегию защиты, передает телеканал "360". РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T19:44
2020-12-09T19:45
новости подмосковья
ксения мишонова
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Подмосковным семьям помогут защитить детей от несчастных случаев и травм. До 2025 года в регионе внедрят единую стратегию защиты, передает телеканал "360".Разрабатывать единую стратегию будут несколько ведомств. Родителям объяснят важность присмотра за детьми, продумают безопасность в помещениях и на улице.Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова попросила губернатора области Андрея Воробьева включить показатель детской безопасности в рейтинг-50 для глав муниципалитетов, чтобы для них это тоже стало одной из приоритетных задач."Мы должны эту работу настойчиво продолжать. Есть такое выражение: "Предупрежден — значит вооружен". Казалось бы, все очевидно: нельзя оставлять одного ребенка в доме, если москитные сетки, например, держатся на честном слове. Тема вроде бы мелкая, но очень чувствительная и опасная для малышей", – обратил внимание Воробьев.Мишонова назвала основные факторы риска для детей, среди которых дорожные аварии, пожары, утопления в водоемах и выпадения из окон. Отмечается, что безопасность по каждому из этих направлений проработают до мельчайших деталей. Затем с подмосковными семьями проведут собрания и профилактические беседы. Кроме того, внимание будет уделено и детдомам."Мы за последнее время смотрели на десятки детских домов. И большое количество детей живут в приемных семьях. Мы очень надеемся, что они счастливы, одеты, накормлены. Но при всем этом многодетным семьям тоже нужна забота", – добавил глава региона.
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ксения мишонова, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Единую стратегию защиты детей от травм внедрят в Подмосковье до 2025 года

19:44 09.12.2020 (обновлено: 19:45 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевДети смотрят в окно
Дети смотрят в окно - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Подмосковным семьям помогут защитить детей от несчастных случаев и травм. До 2025 года в регионе внедрят единую стратегию защиты, передает телеканал "360".
Разрабатывать единую стратегию будут несколько ведомств. Родителям объяснят важность присмотра за детьми, продумают безопасность в помещениях и на улице.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова попросила губернатора области Андрея Воробьева включить показатель детской безопасности в рейтинг-50 для глав муниципалитетов, чтобы для них это тоже стало одной из приоритетных задач.
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"Мы должны эту работу настойчиво продолжать. Есть такое выражение: "Предупрежден — значит вооружен". Казалось бы, все очевидно: нельзя оставлять одного ребенка в доме, если москитные сетки, например, держатся на честном слове. Тема вроде бы мелкая, но очень чувствительная и опасная для малышей", – обратил внимание Воробьев.
Мишонова назвала основные факторы риска для детей, среди которых дорожные аварии, пожары, утопления в водоемах и выпадения из окон. Отмечается, что безопасность по каждому из этих направлений проработают до мельчайших деталей. Затем с подмосковными семьями проведут собрания и профилактические беседы. Кроме того, внимание будет уделено и детдомам.
"Мы за последнее время смотрели на десятки детских домов. И большое количество детей живут в приемных семьях. Мы очень надеемся, что они счастливы, одеты, накормлены. Но при всем этом многодетным семьям тоже нужна забота", – добавил глава региона.
 
Новости ПодмосковьяКсения МишоноваАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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