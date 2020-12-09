https://ria.ru/20201209/chinovnik-1588344982.html

В Кузбассе чиновника будут судить за мошенничество с муниципальным жильем

В Кузбассе чиновника будут судить за мошенничество с муниципальным жильем

Бывший глава управления по приватизации жилья администрации города Новокузнецка пойдет под суд за мошенничество с муниципальным жильем, предназначенным для... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:13

2020-12-09T10:13

2020-12-09T10:13

новокузнецк

кемеровская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_0:359:2756:1909_1920x0_80_0_0_06bbb04287acb13783d228623c568ea3.jpg

КЕМЕРОВО, 9 дек-РИА Новости. Бывший глава управления по приватизации жилья администрации города Новокузнецка пойдет под суд за мошенничество с муниципальным жильем, предназначенным для переселения граждан из аварийного фонда, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.Сообщалось, что в 2019 году прокуратура города Новокузнецка выявила факты ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа законодательства при переселении граждан из аварийного жилья в Заводском и других районах города Новокузнецка. Было установлено, что для переселения из аварийных домов органы местного самоуправления Новокузнецкого городского округа приобрели в муниципальную собственность жилье, но должностные лица администрации города, в чьи полномочия входит организация работы по предоставлению жилых помещений, принимали решения о предоставлении жилья из муниципального жилищного фонда без правовых оснований."По версии следствия, начальник управления по учету и приватизации жилых помещений администрации города Новокузнецка вступил с лицами, в том числе занимающимися риелторской деятельностью, в преступный сговор для хищения муниципального имущества Новокузнецкого городского округа. С 2015 по 2018 год преступная группа оформляла фиктивные документы на подставных лиц, в результате чего были похищены 29 жилых помещений, приобретенных администрацией города для переселения граждан из аварийного жилья", – сообщает ведомство.Отмечается, что общий ущерб, причиненный Новокузнецкому городскому округу, составил 35 миллионов 993 тысячи рублей.Отмечается, что вину в совершении преступлений обвиняемый признал, дал показания. В ходе предварительного следствия с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство. В отношении иных фигурантов расследование продолжается. Уточняется, что обвиняемыми частично возмещен ущерб, а также следствием наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 36 миллионов 650 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201209/kuban-1588335802.html

https://ria.ru/20201208/kurakin-1588255844.html

новокузнецк

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новокузнецк, кемеровская область, происшествия