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В Кузбассе чиновника будут судить за мошенничество с муниципальным жильем
В Кузбассе чиновника будут судить за мошенничество с муниципальным жильем
Бывший глава управления по приватизации жилья администрации города Новокузнецка пойдет под суд за мошенничество с муниципальным жильем, предназначенным для... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:13
2020-12-09T10:13
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 9 дек-РИА Новости. Бывший глава управления по приватизации жилья администрации города Новокузнецка пойдет под суд за мошенничество с муниципальным жильем, предназначенным для переселения граждан из аварийного фонда, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.Сообщалось, что в 2019 году прокуратура города Новокузнецка выявила факты ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа законодательства при переселении граждан из аварийного жилья в Заводском и других районах города Новокузнецка. Было установлено, что для переселения из аварийных домов органы местного самоуправления Новокузнецкого городского округа приобрели в муниципальную собственность жилье, но должностные лица администрации города, в чьи полномочия входит организация работы по предоставлению жилых помещений, принимали решения о предоставлении жилья из муниципального жилищного фонда без правовых оснований."По версии следствия, начальник управления по учету и приватизации жилых помещений администрации города Новокузнецка вступил с лицами, в том числе занимающимися риелторской деятельностью, в преступный сговор для хищения муниципального имущества Новокузнецкого городского округа. С 2015 по 2018 год преступная группа оформляла фиктивные документы на подставных лиц, в результате чего были похищены 29 жилых помещений, приобретенных администрацией города для переселения граждан из аварийного жилья", – сообщает ведомство.Отмечается, что общий ущерб, причиненный Новокузнецкому городскому округу, составил 35 миллионов 993 тысячи рублей.Отмечается, что вину в совершении преступлений обвиняемый признал, дал показания. В ходе предварительного следствия с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство. В отношении иных фигурантов расследование продолжается. Уточняется, что обвиняемыми частично возмещен ущерб, а также следствием наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 36 миллионов 650 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201209/kuban-1588335802.html
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новокузнецк, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе чиновника будут судить за мошенничество с муниципальным жильем

10:13 09.12.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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КЕМЕРОВО, 9 дек-РИА Новости. Бывший глава управления по приватизации жилья администрации города Новокузнецка пойдет под суд за мошенничество с муниципальным жильем, предназначенным для переселения граждан из аварийного фонда, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.
Сообщалось, что в 2019 году прокуратура города Новокузнецка выявила факты ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа законодательства при переселении граждан из аварийного жилья в Заводском и других районах города Новокузнецка. Было установлено, что для переселения из аварийных домов органы местного самоуправления Новокузнецкого городского округа приобрели в муниципальную собственность жилье, но должностные лица администрации города, в чьи полномочия входит организация работы по предоставлению жилых помещений, принимали решения о предоставлении жилья из муниципального жилищного фонда без правовых оснований.
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"По версии следствия, начальник управления по учету и приватизации жилых помещений администрации города Новокузнецка вступил с лицами, в том числе занимающимися риелторской деятельностью, в преступный сговор для хищения муниципального имущества Новокузнецкого городского округа. С 2015 по 2018 год преступная группа оформляла фиктивные документы на подставных лиц, в результате чего были похищены 29 жилых помещений, приобретенных администрацией города для переселения граждан из аварийного жилья", – сообщает ведомство.
Отмечается, что общий ущерб, причиненный Новокузнецкому городскому округу, составил 35 миллионов 993 тысячи рублей.
"Бывшему чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере, организованной группой, а также служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан)", – уточняет ведомство.
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Отмечается, что вину в совершении преступлений обвиняемый признал, дал показания. В ходе предварительного следствия с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство. В отношении иных фигурантов расследование продолжается. Уточняется, что обвиняемыми частично возмещен ущерб, а также следствием наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 36 миллионов 650 тысяч рублей.
"Дело будет направлено в Центральный районный суд города Новокузнецка для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
 
НовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
 
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