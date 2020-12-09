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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201209/chernogoriya-1588497733.html
Черногория избежала украинского церковного сценария, считает эксперт
Черногория избежала украинского церковного сценария, считает эксперт
Смена власти в Черногории помогла православным верующим в этой стране избежать украинского сценария развития событий, и теперь давление на каноническую Церковь... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T19:56
2020-12-09T19:56
религия и мировоззрение
здравко кривокапич
константинопольский патриархат
сербская православная церковь
новости - религия и мировоззрение
украинская православная церковь
черногория
украина
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Смена власти в Черногории помогла православным верующим в этой стране избежать украинского сценария развития событий, и теперь давление на каноническую Церковь со стороны властей прекратится, как и поддержка ими раскольников, считает глава Черногорского отделения международного Фонда единства православных народов (ФЕПН) Славко Крстаич.В минувшую пятницу депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов избрали новый состав правительства во главе с университетским профессором Здравко Кривокапичем, впервые за более чем 30 лет сформированный политическими оппонентами президента Мило Джукановича и его Демократической партии социалистов. По словам Кривокапича, среди приоритетов работы нового правительства - изменение, дополнение и ревизия "всех дискриминационных законов и подзаконных актов в первую очередь, изменения и дополнение закона о свободе вероисповедания". Ранее принятый документ о правах и положении религиозных общин вызвал в конце 2019 и начале 2020 года массовые протесты верующих Сербской церкви в Черногории, на волне которых оппозиция победила на выборах."Новое правительство, безусловно, отменит антицерковный закон "о свободе вероисповедания в Черногории" и предоставит Сербской церкви те же права у себя на родине, которые уже имеют другие деноминации и религиозные общины. Государство должно значительно стабилизироваться в экономическом и политическом плане, и люди должны вернуться к своим корням, традициям и к давним и проверенным союзникам в международных отношениях", - сказал РИА Новости Крстаич.По его словам, многолетнее давление и преследования, которым подвергались Православная церковь в Черногории, ее духовенство и епископат, и особенно скончавшийся недавно митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, сейчас ослабли, потому что каждый член уже уходящего правительства заботится лишь о том, как бы не потерять свое нынешнее положение.Благодаря авторитету митрополита Амфилохия и помощи свыше, добавил он, "удалось избежать украинского сценария в Черногории, который те же самые центры религиозной и политической власти на Западе пытались навязать святому православию через коррумпированный черногорский режим".В то же время, признал собеседник агентства, уходящие власти оказывают "закулисное, скрытое давление на духовенство епархий на территории Черногории, пытаясь спровоцировать среди них раздор, злоупотребляя вакантным местом митрополита Черногорско-Приморского и повсеместной проблемой со знаменитым вирусом".Тем не менее, добавил Крстаич, "почивший митрополит Амфилохий заложил глубокий и прочный фундамент, чтобы корабль православия в Черногории двигался в том же направлении, которое выбрали и утвердили все его славные предшественники, митрополиты и епископы".В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии. УПЦ часто подвергается преследованиям и давлению со стороны украинских властей и различных общественных сил.
https://ria.ru/20201209/chernogoriya-1588481500.html
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здравко кривокапич, константинопольский патриархат, сербская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, черногория, украина

Черногория избежала украинского церковного сценария, считает эксперт

19:56 09.12.2020
 
© Фото : из личного архиваРуководитель Черногорского отделения Фонда единства православных народов Славко Крстаич
Руководитель Черногорского отделения Фонда единства православных народов Славко Крстаич - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : из личного архива
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Смена власти в Черногории помогла православным верующим в этой стране избежать украинского сценария развития событий, и теперь давление на каноническую Церковь со стороны властей прекратится, как и поддержка ими раскольников, считает глава Черногорского отделения международного Фонда единства православных народов (ФЕПН) Славко Крстаич.
В минувшую пятницу депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов избрали новый состав правительства во главе с университетским профессором Здравко Кривокапичем, впервые за более чем 30 лет сформированный политическими оппонентами президента Мило Джукановича и его Демократической партии социалистов. По словам Кривокапича, среди приоритетов работы нового правительства - изменение, дополнение и ревизия "всех дискриминационных законов и подзаконных актов в первую очередь, изменения и дополнение закона о свободе вероисповедания". Ранее принятый документ о правах и положении религиозных общин вызвал в конце 2019 и начале 2020 года массовые протесты верующих Сербской церкви в Черногории, на волне которых оппозиция победила на выборах.
"Новое правительство, безусловно, отменит антицерковный закон "о свободе вероисповедания в Черногории" и предоставит Сербской церкви те же права у себя на родине, которые уже имеют другие деноминации и религиозные общины. Государство должно значительно стабилизироваться в экономическом и политическом плане, и люди должны вернуться к своим корням, традициям и к давним и проверенным союзникам в международных отношениях", - сказал РИА Новости Крстаич.
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По его словам, многолетнее давление и преследования, которым подвергались Православная церковь в Черногории, ее духовенство и епископат, и особенно скончавшийся недавно митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, сейчас ослабли, потому что каждый член уже уходящего правительства заботится лишь о том, как бы не потерять свое нынешнее положение.
"С избранием нового митрополита Черногорско-Приморского и изменением действующего закона, который ставит под угрозу статус и собственность Сербской православной церкви, ситуация еще больше стабилизируется, потому что митрополит Амфилохий и его сподвижники уже давно наладили и устроили все сегменты церковной жизни. Тропа вымощена, указатели установлены", - отметил Крстаич.
Благодаря авторитету митрополита Амфилохия и помощи свыше, добавил он, "удалось избежать украинского сценария в Черногории, который те же самые центры религиозной и политической власти на Западе пытались навязать святому православию через коррумпированный черногорский режим".
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В то же время, признал собеседник агентства, уходящие власти оказывают "закулисное, скрытое давление на духовенство епархий на территории Черногории, пытаясь спровоцировать среди них раздор, злоупотребляя вакантным местом митрополита Черногорско-Приморского и повсеместной проблемой со знаменитым вирусом".
Тем не менее, добавил Крстаич, "почивший митрополит Амфилохий заложил глубокий и прочный фундамент, чтобы корабль православия в Черногории двигался в том же направлении, которое выбрали и утвердили все его славные предшественники, митрополиты и епископы".
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии. УПЦ часто подвергается преследованиям и давлению со стороны украинских властей и различных общественных сил.
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