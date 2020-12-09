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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201209/chernogoriya-1588481500.html
В Фонде православных народов рассказали о выборах Сербского патриарха
В Фонде православных народов рассказали о выборах Сербского патриарха
Новый Сербский патриарх будет сильным человеком, который и далее будет укреплять единство Сербской православной церкви, защищать православные святыни в Косово и РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:29
2020-12-09T18:29
религия и мировоззрение
патриарх сербский ириней
сербская православная церковь
новости - религия и мировоззрение
черногория
косово
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Новый Сербский патриарх будет сильным человеком, который и далее будет укреплять единство Сербской православной церкви, защищать православные святыни в Косово и каноническое православие на Украине, при этом политики не смогут вмешаться в выборы нового предстоятеля СПЦ, считает глава Черногорского отделения Фонда единства православных народов Славко Крстаич.Патриарх Сербский Ириней скончался 20 ноября в результате осложнений из-за COVID-19, руководство Сербской церковью сейчас осуществляет Архиерейский Синод. По правилам, выборы нового патриарха должны состояться максимум через три месяца после ухода прежнего предстоятеля. В то же время сербские СМИ не исключают, что они могут быть отложены на более длительный срок из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. При этом некоторые обозреватели высказывают опасения, что определенные политические силы, в том числе из-за рубежа, могут попытаться воздействовать на архиереев СПЦ, чтобы патриархом был избран нужный им человек, лояльный политике США и Константинополя."Когда будут выполнены организационные и санитарные условия для созыва Священного Архиерейского собора, который обычно проводится в середине мая, я уверен, что иерархи нашей Церкви на своем молитвенном собрании, руководствуясь совестью и общими интересами нашей Святой Церкви, выберут достойного преемника почившему патриарху Иринею и его предшественникам, святым, мученикам и исповедникам, духовным чадам святого Саввы Сербского", - сказал РИА Новости Крстаич.Он выразил уверенность, что "дух истины, справедливости и патриотизма восторжествует, и политикам не будет дозволено вмешиваться в эту процедуру" выборов предстоятеля.При этом он выразил мнение, что верующие в Черногории, "конечно, не хотели бы, чтобы патриархом стал епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий", временно управляющий Черногорско-Приморской митрополией после смерти 30 октября от коронавирусных осложнений митрополита Амфилохия (Радовича). В случае избрания Сербским патриархом епископ Иоанникий вынужден будет уехать в Белград, где находится резиденция патриарха и главное место его служения. Православная паства в Черногории надеется, что именно епископ Иоанникий и далее возглавит их митрополию и будет духовно вести верующих в этой стране уже на постоянной основе."Своей подвижнической жизнью и исповедничеством веры во время своего последнего ареста, заключения, попытки покушения на него и безоговорочной защиты святынь в Черногории он, несомненно, приобрел огромный духовный авторитет среди верующего народа во всех регионах Сербии и, конечно же, среди своих собратьев-архиереев", - пояснил черногорский общественный деятель.В мае этого года после крестного хода на праздник святителя Василия Острожского епископ Иоанникий и еще несколько священников в Никшиче были задержаны черногорской полицией на несколько суток. Их посчитали организаторами массового мероприятия в условиях распространения коронавируса. Тогда тысячи верующих со всей страны вышли на акции протеста против данной меры власти. В поддержку епископа Иоанникия и других задержанных также выступили патриарх Ириней, Синод Сербской православной церкви и совет епископов Черногории.
https://ria.ru/20201120/iriney-1585458978.html
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патриарх сербский ириней, сербская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, черногория, косово

В Фонде православных народов рассказали о выборах Сербского патриарха

18:29 09.12.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкХрам Святого Саввы в Белграде
Храм Святого Саввы в Белграде - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Новый Сербский патриарх будет сильным человеком, который и далее будет укреплять единство Сербской православной церкви, защищать православные святыни в Косово и каноническое православие на Украине, при этом политики не смогут вмешаться в выборы нового предстоятеля СПЦ, считает глава Черногорского отделения Фонда единства православных народов Славко Крстаич.
Патриарх Сербский Ириней скончался 20 ноября в результате осложнений из-за COVID-19, руководство Сербской церковью сейчас осуществляет Архиерейский Синод. По правилам, выборы нового патриарха должны состояться максимум через три месяца после ухода прежнего предстоятеля. В то же время сербские СМИ не исключают, что они могут быть отложены на более длительный срок из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. При этом некоторые обозреватели высказывают опасения, что определенные политические силы, в том числе из-за рубежа, могут попытаться воздействовать на архиереев СПЦ, чтобы патриархом был избран нужный им человек, лояльный политике США и Константинополя.
Патриарх Сербский Ириней - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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Умер патриарх Сербский Ириней
"Когда будут выполнены организационные и санитарные условия для созыва Священного Архиерейского собора, который обычно проводится в середине мая, я уверен, что иерархи нашей Церкви на своем молитвенном собрании, руководствуясь совестью и общими интересами нашей Святой Церкви, выберут достойного преемника почившему патриарху Иринею и его предшественникам, святым, мученикам и исповедникам, духовным чадам святого Саввы Сербского", - сказал РИА Новости Крстаич.
Он выразил уверенность, что "дух истины, справедливости и патриотизма восторжествует, и политикам не будет дозволено вмешиваться в эту процедуру" выборов предстоятеля.
"Новый сербский патриарх должен быть - и таких людей много - сильной личностью, который будет и дальше укреплять единство Сербской православной церкви, посвятит себя защите православных верующих и сербских святынь в Косово и Метохии и останется на позиции защиты канонического единства Православной церкви на вселенском уровне", - отметил собеседник агентства.
При этом он выразил мнение, что верующие в Черногории, "конечно, не хотели бы, чтобы патриархом стал епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий", временно управляющий Черногорско-Приморской митрополией после смерти 30 октября от коронавирусных осложнений митрополита Амфилохия (Радовича). В случае избрания Сербским патриархом епископ Иоанникий вынужден будет уехать в Белград, где находится резиденция патриарха и главное место его служения. Православная паства в Черногории надеется, что именно епископ Иоанникий и далее возглавит их митрополию и будет духовно вести верующих в этой стране уже на постоянной основе.
Руководитель Черногорского отделения Фонда единства православных народов Славко Крстаич - РИА Новости, 1920, 10.04.2017
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"Своей подвижнической жизнью и исповедничеством веры во время своего последнего ареста, заключения, попытки покушения на него и безоговорочной защиты святынь в Черногории он, несомненно, приобрел огромный духовный авторитет среди верующего народа во всех регионах Сербии и, конечно же, среди своих собратьев-архиереев", - пояснил черногорский общественный деятель.
В мае этого года после крестного хода на праздник святителя Василия Острожского епископ Иоанникий и еще несколько священников в Никшиче были задержаны черногорской полицией на несколько суток. Их посчитали организаторами массового мероприятия в условиях распространения коронавируса. Тогда тысячи верующих со всей страны вышли на акции протеста против данной меры власти. В поддержку епископа Иоанникия и других задержанных также выступили патриарх Ириней, Синод Сербской православной церкви и совет епископов Черногории.
 
Религия и мировоззрениеПатриарх Сербский ИринейСербская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияКосово
 
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