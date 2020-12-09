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Воронежская область
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Бюджет Воронежской области 2021 года прошел "нулевое" чтение
Бюджет Воронежской области 2021 года прошел "нулевое" чтение
Депутаты Воронежской областной думы рассмотрели проекты бюджета региона на 2021 год и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:51
2020-12-09T18:51
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
экономика
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ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы рассмотрели проекты бюджета региона на 2021 год и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования области, говорится в сообщении заксобрания.Как отметила выступавшая перед депутатами руководитель департамента финансов области Надежда Сафонова, дефицит в 3,4 миллиарда рублей является техническим и имеет гарантированные источники финансирования, которые также предусмотрены в бюджете.Основную долю расходов бюджета составляют, как и в прежние годы, государственные программы в социальной сфере – 65,5%.Депутаты в целом одобрили проект закона. Также депутаты рекомендовали к внесению на заседание и принятию в первом чтении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2021 год.Подводя итоги обсуждений, председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов отметил, что активная работа над формированием бюджета на следующий год в региональном парламенте продолжается."Депутаты подробно рассматривают статьи бюджета – каждый в своей сфере, готовят замечания и предложения, опираясь в этой работе на интересы жителей своих избирательных округов. Бюджет сбалансирован по доходам и расходам, реален к исполнению, в нем нет скрытых дефицитов. Главное, что в нем в полном объеме заложены необходимые средства на исполнение всех социальных обязательств, рост зарплаты бюджетников, реализацию национальных проектов, строительство новых школ, детсадов, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта. Предусмотрены документом также средства для преодоления последствий коронавируса. Что касается бюджета развития, то он сопоставим по объемам с уровнем финансирования текущего года", – пояснил Владимир Нетёсов.
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владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, экономика

Бюджет Воронежской области 2021 года прошел "нулевое" чтение

18:51 09.12.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думыЗаседание Воронежской областной думы
Заседание Воронежской областной думы - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы
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ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы рассмотрели проекты бюджета региона на 2021 год и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования области, говорится в сообщении заксобрания.

"Общий объем доходов областного бюджета на 2021 год с учетом федеральных средств запланирован в сумме 131,6 миллиарда рублей. Расходы составят чуть более 135 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Как отметила выступавшая перед депутатами руководитель департамента финансов области Надежда Сафонова, дефицит в 3,4 миллиарда рублей является техническим и имеет гарантированные источники финансирования, которые также предусмотрены в бюджете.
Основную долю расходов бюджета составляют, как и в прежние годы, государственные программы в социальной сфере – 65,5%.
Депутаты в целом одобрили проект закона. Также депутаты рекомендовали к внесению на заседание и принятию в первом чтении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2021 год.
Подводя итоги обсуждений, председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов отметил, что активная работа над формированием бюджета на следующий год в региональном парламенте продолжается.
"Депутаты подробно рассматривают статьи бюджета – каждый в своей сфере, готовят замечания и предложения, опираясь в этой работе на интересы жителей своих избирательных округов. Бюджет сбалансирован по доходам и расходам, реален к исполнению, в нем нет скрытых дефицитов. Главное, что в нем в полном объеме заложены необходимые средства на исполнение всех социальных обязательств, рост зарплаты бюджетников, реализацию национальных проектов, строительство новых школ, детсадов, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта. Предусмотрены документом также средства для преодоления последствий коронавируса. Что касается бюджета развития, то он сопоставим по объемам с уровнем финансирования текущего года", – пояснил Владимир Нетёсов.
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