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ГД приняла закон, упрощающий доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний
ГД приняла закон, упрощающий доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний
Госдума приняла закон, упрощающий малым и средним предприятиям доступ к закупкам отдельных юрлиц, в том числе госкорпораций и госкомпаний. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:39
2020-12-09T13:39
россия
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, упрощающий малым и средним предприятиям доступ к закупкам отдельных юрлиц, в том числе госкорпораций и госкомпаний.Документ устанавливает закрытый перечень документов и информации, которые такие заказчики вправе потребовать в составе заявки от участников закупки - представителей малого и среднего предпринимательства (МСП).Этот перечень соответствует тому перечню, который установлен законом о контрактной системе в сфере госзакупок, независимо от того, в каких торгах участвует малый и средний предприниматель, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.Закупочная деятельность госкорпораций, компаний с госучастием, естественных монополий, государственных и публично-правовых компаний и ряда других организаций регулируется законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Принятый в среду депутатами закон исключает произвольное установление такими заказчиками требований к заявкам участников - субъектов МСП.Лавров обращал внимание, что сейчас заказчики порой предъявляют избыточные требования в ходе закупок: от малых и средних предпринимателей требуют различные сертификаты, справки, выписки. А получение этих сведений зачастую превышает сроки рассмотрения заявок. В результате малый и средний бизнес не имеет возможности участвовать в соответствующих процедурах, отмечал замминистра.Законом также вносятся изменения в части электронных аукционов, которые улучшают качество закупок, уменьшают количество требований к МСП и сохраняют их конфиденциальность, пояснял ранее член думского комитета по экономической политике Рифат Шайхутдинов. Кроме того, Минфин России наделяется полномочием по осуществлению мониторинга закупок, порядок и срок осуществления которого, а также требования к его содержанию установит кабмин. Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать через 10 дней после его официального опубликования.
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россия, госдума рф, экономика

ГД приняла закон, упрощающий доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний

13:39 09.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, упрощающий малым и средним предприятиям доступ к закупкам отдельных юрлиц, в том числе госкорпораций и госкомпаний.
Документ устанавливает закрытый перечень документов и информации, которые такие заказчики вправе потребовать в составе заявки от участников закупки - представителей малого и среднего предпринимательства (МСП).
Этот перечень соответствует тому перечню, который установлен законом о контрактной системе в сфере госзакупок, независимо от того, в каких торгах участвует малый и средний предприниматель, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.
Закупочная деятельность госкорпораций, компаний с госучастием, естественных монополий, государственных и публично-правовых компаний и ряда других организаций регулируется законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Принятый в среду депутатами закон исключает произвольное установление такими заказчиками требований к заявкам участников - субъектов МСП.
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Требования для участия малого бизнеса в закупках госкорпораций упростили
Лавров обращал внимание, что сейчас заказчики порой предъявляют избыточные требования в ходе закупок: от малых и средних предпринимателей требуют различные сертификаты, справки, выписки. А получение этих сведений зачастую превышает сроки рассмотрения заявок. В результате малый и средний бизнес не имеет возможности участвовать в соответствующих процедурах, отмечал замминистра.
Законом также вносятся изменения в части электронных аукционов, которые улучшают качество закупок, уменьшают количество требований к МСП и сохраняют их конфиденциальность, пояснял ранее член думского комитета по экономической политике Рифат Шайхутдинов. Кроме того, Минфин России наделяется полномочием по осуществлению мониторинга закупок, порядок и срок осуществления которого, а также требования к его содержанию установит кабмин. Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать через 10 дней после его официального опубликования.
 
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