Путин поручил снизить показатели безработицы до уровня 2019 года

"Напомню, перед правительством поставлена задача к концу следующего года восстановить уровень занятости до значений 2019 года. Я уверен, что это абсолютно реалистичная задача. Хотел бы услышать сегодня, какие дополнительные решения, если вы считаете, что дополнительные решения нужны, предлагаются для улучшения ситуации на рынке труда", - сказал он.