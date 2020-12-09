Путин поручил снизить показатели безработицы до уровня 2019 года
16:55 09.12.2020 (обновлено: 18:09 09.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ноябре на российском рынке труда наметились риски ухудшения ситуации, ждет от кабмина при необходимости дополнительных решений по снижению безработицы к концу 2021 года до уровня 2019 года.
"Напомню, перед правительством поставлена задача к концу следующего года восстановить уровень занятости до значений 2019 года. Я уверен, что это абсолютно реалистичная задача. Хотел бы услышать сегодня, какие дополнительные решения, если вы считаете, что дополнительные решения нужны, предлагаются для улучшения ситуации на рынке труда", - сказал он.