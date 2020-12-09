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В Новосибирске бездомный жил без паспорта более 20 лет
В Новосибирске бездомный жил без паспорта более 20 лет
Бездомному жителю Новосибирска Владимиру Дудореву, который более 20 лет назад потерял все документы, выдали паспорт гражданина России, с которым он теперь... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:58
2020-12-09T12:58
новосибирск
новосибирская область
общество
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НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Бездомному жителю Новосибирска Владимиру Дудореву, который более 20 лет назад потерял все документы, выдали паспорт гражданина России, с которым он теперь сможет получить необходимую медицинскую помощь, сообщает в среду ГУМВД по Новосибирской области.В главке пояснили, что мужчине провели процедуры установления личности, принадлежности к гражданству Российской Федерации, по результатам которых в день рождения ему был выдан паспорт гражданина РФ.В свою очередь благотворительный фонд "Маяк" сообщает, что бездомный долгое время жил в теплотрассе, пока в мае 2020 года не попал в больницу с большой опухолью на шее. Тогда из-за отсутствия каких либо документов ему просто наложили повязку и отпустили на улицу. Сейчас же он сможет получать необходимую медпомощь.
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новосибирск, новосибирская область, общество

В Новосибирске бездомный жил без паспорта более 20 лет

12:58 09.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаспорта РФ
Паспорта РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Бездомному жителю Новосибирска Владимиру Дудореву, который более 20 лет назад потерял все документы, выдали паспорт гражданина России, с которым он теперь сможет получить необходимую медицинскую помощь, сообщает в среду ГУМВД по Новосибирской области.
"Управлением по вопросам миграции ГУМВД России по Новосибирской области во взаимодействии с представителем благотворительной организации "Маяк" оказано содействие в документировании новосибирца, проживавшего в регионе без паспорта более 20 лет, который в настоящее время болен и не мог обратиться за медицинской помощью в связи с отсутствием документа, удостоверяющего личность", - говорится в сообщении.
В главке пояснили, что мужчине провели процедуры установления личности, принадлежности к гражданству Российской Федерации, по результатам которых в день рождения ему был выдан паспорт гражданина РФ.
В свою очередь благотворительный фонд "Маяк" сообщает, что бездомный долгое время жил в теплотрассе, пока в мае 2020 года не попал в больницу с большой опухолью на шее. Тогда из-за отсутствия каких либо документов ему просто наложили повязку и отпустили на улицу. Сейчас же он сможет получать необходимую медпомощь.
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