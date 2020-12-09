https://ria.ru/20201209/bezdomnyy-1588392432.html

В Новосибирске бездомный жил без паспорта более 20 лет

В Новосибирске бездомный жил без паспорта более 20 лет

Бездомному жителю Новосибирска Владимиру Дудореву, который более 20 лет назад потерял все документы, выдали паспорт гражданина России, с которым он теперь... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:58

2020-12-09T12:58

2020-12-09T12:58

новосибирск

новосибирская область

общество

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НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Бездомному жителю Новосибирска Владимиру Дудореву, который более 20 лет назад потерял все документы, выдали паспорт гражданина России, с которым он теперь сможет получить необходимую медицинскую помощь, сообщает в среду ГУМВД по Новосибирской области.В главке пояснили, что мужчине провели процедуры установления личности, принадлежности к гражданству Российской Федерации, по результатам которых в день рождения ему был выдан паспорт гражданина РФ.В свою очередь благотворительный фонд "Маяк" сообщает, что бездомный долгое время жил в теплотрассе, пока в мае 2020 года не попал в больницу с большой опухолью на шее. Тогда из-за отсутствия каких либо документов ему просто наложили повязку и отпустили на улицу. Сейчас же он сможет получать необходимую медпомощь.

https://ria.ru/20201112/bezdomnyy-1584244174.html

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новосибирск, новосибирская область, общество