Медики рассказали о состоянии отравившихся в бассейне в Астрахани
© Фото : Правительство Астраханской областиБассейн "Динамо" в Астрахани, где произошло отравление хлором
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек – РИА Новости. Двадцать два человека остаются в больницах Астраханской области после отравления парами хлором в бассейне, их состояние удовлетворительное, сообщает министерство здравоохранения региона.
В понедельник утром посетители бассейна в спорткомплексе "Динамо" почувствовали себя плохо из-за превышения концентрации хлора при обработке воды. По данным областного минздрава, госпитализированы были 32 пострадавших, в том числе 20 детей. В экстренных службах сообщили о 33 обратившихся в больницы, из которых 22 ребенка.
"В настоящий момент в стационарах Астраханской области остаются 22 пострадавших", - говорится в сообщении.
В больнице имени Кирова проходят лечение десять взрослых пациентов, их состояние оценивается как стабильное. В областной детской больнице имени Силищевой под наблюдением остаются 12 детей. Восемь пациентов было выписано накануне.
"У всех детей отмечается положительная динамика, состояние оценивается как удовлетворительное, анализы в норме, осложнений нет", - отмечает минздрав.
Как сообщал региональный СК, работник спорткомплекса в свой первый рабочий день перепутал баки с жидкостями при обработке воды в бассейне. И.о директора спорткомплекса, отвечавшей за безопасность на объекте и не проинструктировавшей работника, предъявлено обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".