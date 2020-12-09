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Медики рассказали о состоянии отравившихся в бассейне в Астрахани
Медики рассказали о состоянии отравившихся в бассейне в Астрахани
Двадцать два человека остаются в больницах Астраханской области после отравления парами хлором в бассейне, их состояние удовлетворительное, сообщает... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:10
2020-12-09T10:10
массовое отравление в бассейне в астрахани
следственный комитет россии (ск рф)
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек – РИА Новости. Двадцать два человека остаются в больницах Астраханской области после отравления парами хлором в бассейне, их состояние удовлетворительное, сообщает министерство здравоохранения региона.В понедельник утром посетители бассейна в спорткомплексе "Динамо" почувствовали себя плохо из-за превышения концентрации хлора при обработке воды. По данным областного минздрава, госпитализированы были 32 пострадавших, в том числе 20 детей. В экстренных службах сообщили о 33 обратившихся в больницы, из которых 22 ребенка.В больнице имени Кирова проходят лечение десять взрослых пациентов, их состояние оценивается как стабильное. В областной детской больнице имени Силищевой под наблюдением остаются 12 детей. Восемь пациентов было выписано накануне."У всех детей отмечается положительная динамика, состояние оценивается как удовлетворительное, анализы в норме, осложнений нет", - отмечает минздрав.Как сообщал региональный СК, работник спорткомплекса в свой первый рабочий день перепутал баки с жидкостями при обработке воды в бассейне. И.о директора спорткомплекса, отвечавшей за безопасность на объекте и не проинструктировавшей работника, предъявлено обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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массовое отравление в бассейне в астрахани, следственный комитет россии (ск рф), астраханская область, происшествия

Медики рассказали о состоянии отравившихся в бассейне в Астрахани

10:10 09.12.2020
 
© Фото : Правительство Астраханской областиБассейн "Динамо" в Астрахани, где произошло отравление хлором
Бассейн Динамо в Астрахани, где произошло отравление хлором - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : Правительство Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек – РИА Новости. Двадцать два человека остаются в больницах Астраханской области после отравления парами хлором в бассейне, их состояние удовлетворительное, сообщает министерство здравоохранения региона.
В понедельник утром посетители бассейна в спорткомплексе "Динамо" почувствовали себя плохо из-за превышения концентрации хлора при обработке воды. По данным областного минздрава, госпитализированы были 32 пострадавших, в том числе 20 детей. В экстренных службах сообщили о 33 обратившихся в больницы, из которых 22 ребенка.
"В настоящий момент в стационарах Астраханской области остаются 22 пострадавших", - говорится в сообщении.
В больнице имени Кирова проходят лечение десять взрослых пациентов, их состояние оценивается как стабильное. В областной детской больнице имени Силищевой под наблюдением остаются 12 детей. Восемь пациентов было выписано накануне.
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Случаи отравления парами хлора в бассейне в России в 2018-2020 годах
"У всех детей отмечается положительная динамика, состояние оценивается как удовлетворительное, анализы в норме, осложнений нет", - отмечает минздрав.
Как сообщал региональный СК, работник спорткомплекса в свой первый рабочий день перепутал баки с жидкостями при обработке воды в бассейне. И.о директора спорткомплекса, отвечавшей за безопасность на объекте и не проинструктировавшей работника, предъявлено обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
 
Массовое отравление в бассейне в АстраханиСледственный комитет России (СК РФ)Астраханская областьПроисшествия
 
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